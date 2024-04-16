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Kadın - Aile Kokusu bile ağrıya şifa: Sigarayı bırakırken baş ağrısına çözüm 3 bitki! Daha doğalı yok...,
Kadın - Aile

Kokusu bile ağrıya şifa: Sigarayı bırakırken baş ağrısına çözüm 3 bitki! Daha doğalı yok...,

Yeniakit Publisher
2024-04-16 18:05:00 - 2024-04-16 18:07:12
Kokusu bile ağrıya şifa: Sigarayı bırakırken baş ağrısına çözüm 3 bitki! Daha doğalı yok...,

Sigarayı bırakmaya başlayanlar ve bırakanlar baş ağrısından yakınır. Bazı uzmanlar oluşan baş ağrısının normal olduğunu belirtiyor. Sigarayı bırakırken baş ağrısına şifa olan 3 bitkiden faydalanabilirsiniz. İşte kokusuyla bile başa fayda olan bitkiler...

Sigarayı bırakmaya başlayanlar ya da bırakanlar baş ağrısından yakınır. Bazı uzmanlar, ilk zamanlar oluşan baş ağrısının normal olduğunu belirtiyor. Fakat sigarayı bırakırken baş ağrısına şifa olan 3 bitkiden faydalanabilirsiniz. İşte kokusuyla bile başa fayda olan bitkiler...

Sigarayı bırakırken sinirlilik, baş ağrısı, yorgunluk en sık görülen şikâyetler arasında yer alıyor. Vücutta bazı değişimlerin de sebep olduğu bu durumu değiştirmek için bitkilerin gücünden faydalanabilirsiniz. Çünkü bu bitkiler hem baş ağrısını yok ediyor hem de sakinleştiriyor.

BAŞ AĞRISINA ŞİFA 3 BİTKİ

NANE: Baş ağrısına iyi gelen nane, sigarayı bırakınca ilk zamanlarda oluşan mide bulantısını sakinleştirir. Nane aynı zamanda kaygıyı hafifletir. Nikotin eksikliğinden kaynaklanan huzursuzluğa iyi gelir.

SARI KANTARON: Sarı kantaron sigarayı bıraktıktan sonra baş ağrısı için mucize bitkidir. Kaygı ve uyku bozukluğunu giderir.

ASLAN KUYRUĞU: Yatıştırıcı etki yapan aslan kuyruğu, zihni sakinleştirir ve kaygıyı azaltır. Sigara içme istediğini yatıştırdığı gibi doğal sakinleştirici etkisi vardır.
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