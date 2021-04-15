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Dünya Kokuşmuş ülkede bir vicdansızlık daha
Dünya

Kokuşmuş ülkede bir vicdansızlık daha

ABD'de bir parkta bayılan ve hastaneye kaldırılan Miles Jackson isimli siyah genç, hakkında arama emri olduğu için hastaneye gelen polislere direnince vurularak öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 21:35:00 - 2021-04-15 21:38:51

ABD’de siyahlara yönelik polis şiddeti devam ediyor. Ülkenin Ohio eyaletinin Columbus kentinde parkta bayılan Miles Jackson hastaneye kaldırıldı. Jackson'ın hakkında arama emri olduğu ortaya çıkarken, hastaneye kolluk kuvveti çağrıldı. Hastanede siyah gencin üstü polisler tarafından arandı. Polislerden biri arama esnasında arkadaşına Jackson'ın silahı olduğu uyarısında bulundu.

​Jackson'ın polislerin aramasına karşı koymasının ardından polislerden biri elektroşok tabancasını kullandı. Siyah genç, polisin 'silahını bırak' çağrısına uymadı.Polisle direnen Jackson, vurularak öldürüldü.

Jackson’ın hayatını kaybettiği anlar polisin vücut kamerasına yansıdı.

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