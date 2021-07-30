  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İstanbul'da eşzamanlı DEAŞ operasyonu: Gözaltılar var
Gram altında dolar etkisi! İşte son rakamlar
Bakanlıktan yangın mağdurlarına psiko-sosyal ve ekonomik destek
Enflasyon raporu sonrası dolarda son durum!
Yaşam Kokuşmuş mahallenin pohpohladığı isimden skandal paylaşım! Tepki gelince sildi
Yaşam

Kokuşmuş mahallenin pohpohladığı isimden skandal paylaşım! Tepki gelince sildi

Kokuşmuş magazin medyasının pohpohladığı isimlerden Süreyya Yalçın, yanan ormanın dumanında poz verip paylaştı. Gelen tepkiler üzerine ise fotoğrafı kaldırdı.

Yeniakit Publisher
2021-07-30 10:14:00 -
Kokuşmuş mahallenin pohpohladığı isimden skandal paylaşım! Tepki gelince sildi

Magazin dünyasının pohpohladığı isimlerden Süreyya Yalçın, geçtiğimiz hafta 46 bavulla Bodrum'a geldi. Teknesiyle tura çıkan Yalçın, Bodrum'da başlayan yangına aldırış etmeden pozlar verdi.

Arkada dumanlar yükselirken pozlar verdi

Manavgat'ta başlayarak ülkenin birçok yerine sıçrayan yangınlar söndürülmeye devam ederken Bodrum'da da alevler yükselmeye başladı. Bodrum'da bir otelin yandığı ve dumanların yükseldiği bölgede poz veren Yalçın, o anları da 2,7 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı.

Tepki çeken paylaşımı sildi

Kısa sürede gündem olan Süreyya Yalçın'a "Sözün bittiği yer. Ülke yanıyor, sen poz veriyorsun" diye tepki yağdı.

Eleştirilerin ardından art arda paylaştığı pozları silen Yalçın, yangınla ilgili de paylaşım yaptı. Instagram hesabının hikaye kısmından bir paylaşım yapan Yalçın, "Rabbim herkesi korusun, yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay