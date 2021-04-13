Kokuşmuş mahallenin arka sokaklarında kadına şiddet furyası: Bir skandal şiddet de Özcan Deniz'den!
'Kokuşmuş mahalle' diye bilinen magazin dünyasında kadına şiddet son bulmuyor. Kadına şiddetin yeni skandalı Özcan Deniz isimli oyuncuda patladı. Eski eşi Feyza Aktan’a şiddet uyguladığı iddiasıyla ‘yaralama’ suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapisle yargılanan Özcan Deniz’in davasında yeni bir son dakika gelişmesi yaşandı.
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'Kokuşmuş mahalle'nin arka sokaklarında 'kadına şiddet' sesleri yükselmeye devam ediyor.
Eski eşi Feyza Aktan'a şiddet uyguladığı iddiasıyla 'yaralama' suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapisle yargılanan ahlaksız dizilerin oyuncusu Özcan Deniz'in davasında yeni bir gelişme yaşandı. Feyza Aktan mahkemeye sunduğu dilekçede, Özcan Deniz'in kendisini bir değil birçok kez dövdüğünü öne sürdü.
Hürriyet'in haberine göre; Feyza Aktan, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek eski eşi Özcan Deniz hakkında 'zincirleme şekilde kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından şikâyetçi olmuştu.
Deniz'in birlikte oldukları dönemde kendisini aldattığını, ayrılmak istediğinde odaya kilitleyerek ölümle tehdit ettiğini öne süren Aktan, şiddete maruz kaldığını iddia etmişti. Deniz hakkında 'yaralama' suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. Feyza Aktan ile Özcan Deniz mahkemeye değişik tarihlerde dilekçe sundu.
Feyza Aktan dilekçesinde, eski eşi Özcan Deniz tarafından birçok kez şiddete maruz kaldığını iddia ederek birden fazla kasten yaralama suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Feyza Aktan'ı hamile olduğu dönemde eve kilitleyen Özcan Deniz'in şiddet uyguladığının anlatıldığı dilekçede, "Özcan Deniz daha sonra 2018 Haziran ayında Göcek tatilinde Feyza Aktan'a annesinin yanında şiddet uygulamıştır.
En son şiddet olayı ise Haziran 2019 tarihinde Almanya'da tatilde yaşanmıştır. Özcan Deniz, Feyza Aktan'ı kız kardeşinin yanında darp etmiştir" denildi.
Özcan Deniz mahkemeye sunduğu dilekçede ise Feyza Aktan'ın iddialarının herhangi bir delil ile desteklenmediğini belirterek, davanın düşürülmesini ve beraatını istedi.
Şikayet dilekçesinde olayın şiddeti şoke etti
Feyza Aktan'ın hamile olduğu dönemde Özcan Deniz'in evlenmeden önce bir evlilik sözleşmesi yapmak istediğinin anlatıldığı şikayet dilekçesinde ise, "2018 tarihinde Özcan Deniz'in Aktan'ı eski sevgilisi Buse N. ile aldattığına dair haberler çıkmıştır. Hamile olan Aktan, evi terk edip arkadaşına gitti. Özcan Deniz, tehditle Feyza kendi evine getirmiştir.
Deniz, 'Hakkımda çıkan haberler kariyerimi mahveder' diyerek Aktan'ı eve kilitlemiştir. Aktan'ın kurtulmaya çalışmış, ancak Deniz boğazına yapışarak tokatlar atmış ve kafasına vurmaya başlamıştır. Deniz, daha sonra 'Abimdeki silahı alacağım, ikimizi de burada öldüreceğim' diyerek oradan ayrılmıştır" ifadeleri kullanılmıştı.
Sözleşmeden vazgeçen Deniz'in her şeyin yoluna gireceğine dair söz vererek Aktan ile evlendiğinin belirtildiği dilekçede, "Aktan, çocuk doğduktan sonra yoğun baskılar sonucu sözleşmeyi imzalamıştır. Almanya'da tatilde bir kadınla mesajlaşmış ve taraflar arasında yine tartışma çıkmıştır.
"Polisi ararsan yüzünde sigara söndürürüm"
Aktan'ı kız kardeşinin önünde kolundan sert bir şekilde çekerek duvara çarpan Deniz, çocuğun ağlaması üzerine yan odaya geçmiştir. Odaya gelerek Aktan'a şiddetini sürdüren Deniz, 'Polisi ararsan yüzünde sigara söndürürüm' şeklinde tehdit etmiştir. Aktan, darp raporu aldırmıştır. Ancak Aktan, baskı üzerine darp raporunu da göndererek sessizce boşanmak istemiştir" denilmişti.
Magazin dünyasının şiddet sicili kabarık
Elit seküler yaşam biçiminin makyajını döken bu olaya maalesef ki ilk defa şahit olmuyoruz. Sorsan laikçiliğin kitabını yazacak ‘kokuşmuş mahallenin’ mensupları, kadına şiddetin kitabını yazar...
Alenen fuhşun reklamını yapan ve bunu da gençlere özenilecek bir hayatmış gibi sunan magazin dünyasının şiddet silsilesi artarak devam ediyor.
Kadına şiddetin tavan yaptığı magazin dünyasının rezilliklerini sıralamak istesek sayfamız yeterli kalmaz bu yüzden şimdilik birkaç örnek vermekle yetinelim…
Şiddete karşı çıkan Bülent Parlak'ın şiddeti
Geçtiğimiz günlerde terörist savunuculuğu yapan Bülent Parlak… Kadına şiddet olaylarını kınayan ‘Kahrolsun erkek terörü..’ paylaşımlarının sahibi Bülent Parlak, eşi Burcu Gönder’e şiddet uygulamış, yapılan şiddet mahkeme tarafından tescillenmişti.
Aşk hikayesi(!) mahkemede bitti
Gayrimeşru hayatı özendiren bir başka çiftin, sonu hüsranla biten sözde aşk(!) hikayesi: Sıla ve Ahmet Kural… Paylaştıkları fotoğrafla büyük bir aşkın reklamını yapan çiftin sonu da şiddetle bitti. Ahmet Kural, Sıla’yı yerlerde sürükleyip kafasına kül tablasıyla vurarak 45 dakika boyunca şiddet uyguladı. Evlenmeden birlikte yaşamayı tercih eden ikili, şu anda başka isimlerle evli.
Sarhoşken yaptığı şaklabanlıklarla gündeme gelen Ozan Güven ise, metres hayatı yaşadığı Deniz Bulutsuz’a bir saatten fazla süren şiddet uygulamış Bulutsuz ise görüntüleri magazin dünyasıyla paylaşmıştı.
Magazin dünyasının ‘kadına şiddet’ denince taş üstünde taş bırakmayan bir ismi daha: Sermiyan Midyat. Yine evlenmeden birlikte yaşamayı seçen metresi Sevcan Yaşar’a defalarca şiddet uyguladı, tekmeleyip kapı dışarı etti.
Dehşetin ifadesi: Saçımdan kan geliyordu!
Yine yakın zamanda şiddet olayına adı karışan RUBATO’nun solisti Özer Arkun.. Birlikte yaşadığı ve acımasızca şiddete maruz kalan metresinin ifadesini aynen yayınlıyoruz: Saçımdan kan geliyordu. Yüzümde, başımda travma vardı. Gözlerimde morluk vardı. Dudaklarım patladı. Kolumda morluklar vardı. Kolum incindi. Ağrılarım çok fazlaydı. Hala psikolojik olarak burnumdan kan geliyor. Gözümdeki morluklardan dolayı 17 tane gözaltı kremi aldım.
İnsanın kanını donduran ifadeler, görüntülerle de kesinlik kazandı.
Laiklik ipine sarılan şiddet yanlıları...
Herhangi bir kadına şiddet olayında ortalığı birbirine kaldıran, dışarıdan özenilecekmiş gibi bir hayat profili çizen ve laiklik ipine sımsıkı sarılan bu zihniyetin kadına şiddeti ne zaman son bulacak?
İslami yaşam tarzını benimseyenleri her fırsatta eleştiren ve alenen fuhşun reklamını yapan ‘kokuşmuş mahallenin’ sefilleri kadına şiddetin resmini çizerken, ‘kadına şiddeti’ kınamayı unutmayı da ihmal etmiyor.