Kokuşmuş mahallenin arka sokaklarında kadına şiddet furyası: Bir skandal şiddet de Özcan Deniz'den!

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'Kokuşmuş mahalle'nin arka sokaklarında 'kadına şiddet' sesleri yükselmeye devam ediyor.

Eski eşi Feyza Aktan'a şiddet uyguladığı iddiasıyla 'yaralama' suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapisle yargılanan ahlaksız dizilerin oyuncusu Özcan Deniz'in davasında yeni bir gelişme yaşandı. Feyza Aktan mahkemeye sunduğu dilekçede, Özcan Deniz'in kendisini bir değil birçok kez dövdüğünü öne sürdü.

Hürriyet'in haberine göre; Feyza Aktan, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek eski eşi Özcan Deniz hakkında 'zincirleme şekilde kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından şikâyetçi olmuştu.

Deniz'in birlikte oldukları dönemde kendisini aldattığını, ayrılmak istediğinde odaya kilitleyerek ölümle tehdit ettiğini öne süren Aktan, şiddete maruz kaldığını iddia etmişti. Deniz hakkında 'yaralama' suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. Feyza Aktan ile Özcan Deniz mahkemeye değişik tarihlerde dilekçe sundu.

Feyza Aktan dilekçesinde, eski eşi Özcan Deniz tarafından birçok kez şiddete maruz kaldığını iddia ederek birden fazla kasten yaralama suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Feyza Aktan'ı hamile olduğu dönemde eve kilitleyen Özcan Deniz'in şiddet uyguladığının anlatıldığı dilekçede, "Özcan Deniz daha sonra 2018 Haziran ayında Göcek tatilinde Feyza Aktan'a annesinin yanında şiddet uygulamıştır.

En son şiddet olayı ise Haziran 2019 tarihinde Almanya'da tatilde yaşanmıştır. Özcan Deniz, Feyza Aktan'ı kız kardeşinin yanında darp etmiştir" denildi.

Özcan Deniz mahkemeye sunduğu dilekçede ise Feyza Aktan'ın iddialarının herhangi bir delil ile desteklenmediğini belirterek, davanın düşürülmesini ve beraatını istedi.

Şikayet dilekçesinde olayın şiddeti şoke etti

Feyza Aktan'ın hamile olduğu dönemde Özcan Deniz'in evlenmeden önce bir evlilik sözleşmesi yapmak istediğinin anlatıldığı şikayet dilekçesinde ise, "2018 tarihinde Özcan Deniz'in Aktan'ı eski sevgilisi Buse N. ile aldattığına dair haberler çıkmıştır. Hamile olan Aktan, evi terk edip arkadaşına gitti. Özcan Deniz, tehditle Feyza kendi evine getirmiştir.

Deniz, 'Hakkımda çıkan haberler kariyerimi mahveder' diyerek Aktan'ı eve kilitlemiştir. Aktan'ın kurtulmaya çalışmış, ancak Deniz boğazına yapışarak tokatlar atmış ve kafasına vurmaya başlamıştır. Deniz, daha sonra 'Abimdeki silahı alacağım, ikimizi de burada öldüreceğim' diyerek oradan ayrılmıştır" ifadeleri kullanılmıştı.

Sözleşmeden vazgeçen Deniz'in her şeyin yoluna gireceğine dair söz vererek Aktan ile evlendiğinin belirtildiği dilekçede, "Aktan, çocuk doğduktan sonra yoğun baskılar sonucu sözleşmeyi imzalamıştır. Almanya'da tatilde bir kadınla mesajlaşmış ve taraflar arasında yine tartışma çıkmıştır.

"Polisi ararsan yüzünde sigara söndürürüm"

Aktan'ı kız kardeşinin önünde kolundan sert bir şekilde çekerek duvara çarpan Deniz, çocuğun ağlaması üzerine yan odaya geçmiştir. Odaya gelerek Aktan'a şiddetini sürdüren Deniz, 'Polisi ararsan yüzünde sigara söndürürüm' şeklinde tehdit etmiştir. Aktan, darp raporu aldırmıştır. Ancak Aktan, baskı üzerine darp raporunu da göndererek sessizce boşanmak istemiştir" denilmişti.