Kokuşmuş mahalle birbirine girdi! İrem Derici’nin ezan vakti yaptıkları pes dedirtti

Yaz sezonunda bazı tatil yerlerinde koronavirüsü düşünmeden gece geç saatlerde ‘disko’ ortamı kuran ve yüksek müzikle etrafa rahatsızlık veren sözde sanatçılar toplumun ahlak yapısını bozmaya devam ediyor.

Instagram paylaşımları ve yorumlarıyla gençlere kötü örnek olan kokuşmuş mahalle temsilcisi İrem Derici, aynı mahallesindeki ahlaksız Lerzan Mutlu’yu çileden çıkardı.

Kokuşmuş mahalle tatilde de rahat durmazken sosyal medyada binlerce kişi İrem Derici ve Lerzan Mutlu’nun olayını konuştu.

Gece geç saatlere kadar müzik dinleyen İrem Derici çevresindekilerin rahatsız olmasını umursamadı.

Daha önce de evde topuklu ayakkabı ile gezdiği için rahatsız olduğunu söyleyen Lerzan Mutlu bu sefer de müzik sesinden rahatsız oldu.

Sabır taşı çatlayan Mutlu, mesajlarına cevap vermeyen Derici’ye Instagram hikayeleriyle seslendi.

"Bütün ev uyanık bekliyoruz" diye isyan eden Mutlu, "Diskonun bitmesini bekliyoruz" dedi. İrem Derici’nin ezan vakti bu şekilde eğlenceyi sürdürmesi pes dedirtti.