Kökü olmadan havada duran ağacı görenler şaşkına dönüyor Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Aktepe Yassıpınar Yaylasında kökü olmadan havada duran ağaç görenleri hayrete düşürüyor.

Hatay’da kökü olmadan havada duran ağaç görenleri hayrete düşürüyor. 1 yıl önce kesildi Hassa ilçesine bağlı Aktepe Yassıpınar Yaylasında ormanlık alanda bulunan kökü olmayan ve havada asılı duran ağaç köylüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yaklaşık 1 yıl önce kesildiği düşünülen ağaç yanındaki ağacın dallarına takılı kalınca havada duruyor. Yanındaki ağaç sayesinde canlılığını koruyor Kesilmesine rağmen yeşil görüntüsünü koruyan ağacın yanında bulunan ağaçtan beslenerek canlılığını koruduğu tahmin ediliyor.

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