  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

EPDK harekete geçti! Aralık ayı faturalarına inceleme başlatıldı

Altın yatırımcıları için kritik gün! Resmen açıklanıyor... Fiyatlar yükselişe geçti

Erdoğan HDP'li ismin fişini çekti: Bu işi bir an önce bitirin!

'Gram altın o tarihte 2000 lira olacak' dedi! Mert Başaran'ın paylaştığı linke tıklayanlar şok oldu

12 Ocak 1944: Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak’ın 23 Yıl Görevden Sonra Emekli Olması

12.01.2022 Günün Âyet ve Hadisi

Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşmaya varıldı: İlk 6 ay için yüzde 27.44 zam!

Doğu Perinçek’ten çarpıcı çıkış: O ülke namlularını Türkiye'ye çevirdi

Daşdemir'den enflasyon yorumu: Allah 3 harflilerden korusun

Temel Karamollaoğlu'nun sağlık durumu hakkında yeni açıklama
Yaşam Kokpite dalan yolcu, uçağın camından atlamaya çalıştı!
Yaşam

Kokpite dalan yolcu, uçağın camından atlamaya çalıştı!

American Airlines'a ait bir uçakta, yolculardan biri kalkıştan önce kokpite girip camdan dışarı atlamaya çalıştı.

Yeniakit Publisher
2022-01-12 15:32:00 -
Kokpite dalan yolcu, uçağın camından atlamaya çalıştı!

Honduras'taki San Pedro Sula'dan kalkarak ABD Miami Florida'ya gitmesi planlanan uçakta, yolculardan biri kalkıştan önce kokpite girerek açık camdan dışarı tırmanmaya başladı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, yolcunun camdan dışarı sarktığı ve atlamaya çalıştığı görülüyor.

Yolcu, ekipler tarafından yakalanırken, havayolu tarafından yapılan açıklamada, "Mürettebat üyelerimizi, zor bir durumun üstesinden gelmekteki profesyonelliklerinden ötürü tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Yaşanan olay nedeniyle uçak birkaç saat rötar yaparken, 'uçağa bir miktar zarar veren' yolcunun 'niyetinin ne olduğunun anlaşılamadığı' bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay