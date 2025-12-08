Köklü Değişim Derneğinden Filistine destek açıklaması

Açıklamayı Köklü Değişim adına Recep Yiğit okurken şu ifadelere yer verdi.

Filistin toprakları, yüzyılı aşkın süredir işgalin, zulmün ve direnişin tanığı olmuştur. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana; Filistin’deki, Gazze’deki zulüm, tarifi mümkün olmayan bir soykırıma dönüşmüştür. Bizler miracın sembolü Mescid-i Aksa’yı asırlardır gönlümüzde kutlu bir yere koyarken, gelecek nesil Kudüs’ü ve Filistin’i direnişin ve dirilişin adı olarak anacak; zulmün ve zalimin adına da İsrail diyecektir.

Gazze’de Ateş Sönmüyor, Zulüm Bitmiyor

Kıymetli Müslümanlar!

Tüm dünyanın gözleri önünde tam iki yıl boyunca Gazze’de gaddarca bir soykırım işlendi. Gasıp Yahudi varlığı acımasız katliamlar gerçekleştirdi. Yetmedi açlığı bir silah olarak kullandı ve Gazzeli Müslümanları açlığa mahkûm etti. Gazzeli Müslüman kardeşlerimizin üzerine 200 bin ton, evet! tam 200 bin ton bomba atıldı. Gazze adeta hayalet şehre döndü. Yüzde 90’ı kullanılamaz hale geldi.

Bu süreç içinde Gazzeli masum yavruların bir dilim ekmek için çırpınışlarına şahit olduk. Bebeklerin açlıktan ölümlerine şahit olduk. Evlatlarının parçalarını toplayıp çuvalla taşıyan annelere şahit olduk. Yavrularına yiyecek bulamadığı için çaresizlikle göz yaşlarına boğulan babalara şahit olduk. Yürekleri parçalayan, insanlığın yüzünü yere eğdiren en vahşi soykırımlardan birine şahit olduk.

Bu akıl almaz insanlık dramının karşısında Müslümanlar ve tüm dünya halkları tepki gösterip meydanlara indi ve Gazze’nin yanında olduklarını gösterdi. Protestolar ve tepkiler çığ gibi büyürken başta Müslüman beldelerin yöneticileri olmak üzere tüm devletler sadece izledi ve hiçbir somut adım atmadı.

Katliamlar tüm hızıyla sürerken birdenbire soykırımın en büyük destekçisi, “Netenyahu benden ismini bilmediğim silahlar istedi. Ben de verdim o da bunları iyi kullandı” diyen, Gazze’yi Cehenneme çevirmekle tehdit eden Trump sahneye çıktı ve Gazze’ye barış getireceğini söyledi.

Müslümanların başındaki yöneticiler ise, katil ve küstah Trump’ı barış elçisi olarak pazarlamaya çalıştı. Ona övgüler düzdü. Hatta bu yöneticilerden biri “Allah sizi korusun, size uzun ömür versin” diye dualar etti.

Bu yetmedi, adına Trump Planı dedikleri Barış Planını kabul ettirmek için Gazzeli mücahidlere baskı yaptılar, onları tehdit ettiler. Neticede Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde toplanarak bu planın uygulanması için ellerinden geleni yapacaklarına dair imzalar attılar.

Trump Planının uygulanması için ilk şart ateşkes idi. Ateşkes yürürlüğe girdi.

Peki, Gazze’de soykırım durdu mu? İşgalci Yahudi varlığının zulmü ve katliamları sona erdi mi? Açlık ve susuzluk sorunu giderildi mi? Tabi ki de hayır…

11 Ekim’den bu yana Yahudi varlığı tam 591 kez ateşkesi ihlal etti, 280 bombalı saldırı düzenledi ve 400’den fazla Müslümanı şehit etti. Yaralı sayısı ise 1.000’i geçti.

Gazze’ye insani yardım girişini engelledi, çadır ve battaniye girişini durdurdu. Ateşkes anlaşmasına göre Gazze’ye günde 600 TIR insani yardım girmesi gerekirken, bu sayı hiçbir zaman 200’ü bile bulmadı.

Gazze’de ölüm durmadı, yıkım durmadı, zulüm durmadı, üstüne üstlük kış aylarının beraberinde getirdiği zorluklar ve sıkıntılar da üzerine eklendi…

Kısacası yıkım, ölüm, yok etme politikası tüm hızıyla sürüyor. Hepimiz gördük ki; sözde ateşkes, sadece zulümlerin, katliamların, bombardımanların sesini bastırmak için kullanılan gösterişli bir makyajdan ibarettir.

Kıymetli Müslümanlar!

Bu süreçteki en büyük hayal kırıklığı ve utanç, İslam beldelerindeki yöneticilerin ve hükümetlerin sergilediği korkaklık ve ikiyüzlülüktür.

Onlar, küstah Trump çağırdığında koşa koşa yanına gittiler. İmza at dediğinde imza attılar. Sevinç içinde, gururla, garantör olarak imzaladıkları belge ile pozlar verdiler. Ateşkesin yürürlükte kalması için ellerinden geleni yapacaklarına dair vaatlerde bulundular.

İşte gasıp Yahudi varlığı Gazze’de çadırları vurmaya, Gazze’yi bombalamaya devam ediyor. Gazze’ye yeterli düzeyde insani yardım girmesini engelliyor. Gazzeli çocuklar üşüyor, Gazzeli çocuklar aç yatıyor, Gazze’li çocuklar derme çatma çadırlarda ölüm korkusuyla yaşıyor. Gazze ölüyor...

Gazze ölürken bu garantör yöneticiler ne yaptı?

Hiçbir şey! Her zaman olduğu gibi sessiz kaldılar! Kınama dahi yapamadılar! Zira onların Gazze gibi bir derdi hiç olmadı! Onlar tahtlarını sağlama almaktan başka bir şey düşünmediler.

Kıymetli Müslümanlar!

Şarm el-Şeyh’te garantör ülkelerin de imza attığı, ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin onayladığı sözde barış planı, Filistin halkının meşru taleplerini karşılamaktan fersah ferah uzaktır. BM Güvenlik Konseyi kararına bakan bir kimse, uzun uzadıya düşünmeye dahi ihtiyaç duymadan bu planın Gazze için vesayet ve sömürgecilik ilanı olduğunu anlayacaktır. Bu plan direniş ruhunu kırmaya çalışan ve işgale meşruiyet kazandıran, daha da ötesi Gazze’de bir manda yönetimi kurmayı hedefleyen şerir bir plandır.

Başta Arap rejimleri olmak üzere İslam beldelerinin yöneticileri ise bu işgal planını kutladılar! Bu plan çerçevesinde Yahudi varlığı ordusu Gazze Şeridi’nin yaklaşık %53’ünü kontrol altında tutmaya devam edeceği halde neyin kutlamasını yapıyorlar bunlar?

Sözde çekilme tamamlandıktan sonra Gazze Şeridi’nin yarısından fazlası resmen işgal altında kalacağını bildikleri halde neyin kutlamasını yapıyorlar.

Buradan sizlere soruyorum Ey Müslümanlar;

Bu meydanda soykırım destekçisi Katil Trump’tan, Gazze’li Müslümanların lehine bir karar bekleyen var mı?

Bu meydanda küstah Trump’ın bölgeye barış getireceğine inanan var mı?

Bu meydanda bir terör varlığı olan işgalci Yahudi varlığının, ahitlerine ve anlaşmaya bağlı kalacağına inanan var mı?

Peki bu meydanda ABD’nin barış adı altında dayattığı sözde iki devletli çözümünü, Gazze ve Filistin için bir çözüm olarak gören var mı?

Evet Tabi ki yok. Çünkü bu iki devletli çözüm denilen ABD planı; bir tarafta Filistin’in büyük bölümünde güçlü bir Yahudi devleti, diğer tarafta ise, küçücük bir toprak parçası üzerinde, silahsızlandırılmış, egemenliği Yahudilerin elinde olan ve işgalcilerin insafına terk edilmiş bir Filistin özerk yönetimi öngörmektedir.

İşte ABD’nin barış dediği budur. İki devletli çözüm dediği budur. Yürütülen bütün diplomasi trafiği ve atılan normalleşme adımları bunun içindir. “Abraham Anlaşması” denilen anlaşma bu ihanet ve işgal planını meşru hale dönüştürme, bölge rejimlerine onaylatma anlaşmasıdır.

Şimdi Buradan Gazze’ye Sahip Çıkmayan, Gazzelileri Yüzüstü Bırakan Yöneticilere Seslenmek İstiyoruz!

Sizler Allah’tan hiç mi korkmuyorsunuz? Allah’ın azabından hiç mi çekinmiyorsunuz? Kıyamet gününde Ebu Ebeyde’nin ve Gazze’li masumların hasmı olmak sizi hiç mi ürkütmüyor? Batı’ya olan bağlılığınız ve Amerika korkusu sizin gözlerinizi bu kadar mı kör etti?

Şayet Amerika’dan korkuyorsanız; sakın unutmayın ki o çok koktuğunuz Amerika ve sömürgeci kâfirler Allah’ın iradesi karşısında yok olmaya mahkûmdur.

Dönün, bakın ve ibret alın; insanlık tarihi nice Firavunların, nice Tiranların yok olduğuna, yenilip yeryüzü haritasından silinip gittiğine şahittir.

Sakın unutmayın! Hiçbir Firavun, hiçbir Tiran ve hiçbir güç Allah’ın iradesini ve kudretini aciz bırakamaz. Allahu Teala şöyle buyurmaktadır: وَاعْلَمُٓوا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّٰهِۙ “Bilin ki asla Allah’ı aciz bırakamazsınız.” [Tevbe Suresi 2]

Sadakatiniz ve korkunuz yıkılıp gitmeye mahkûm örümcek evi mesabesinde olan ABD’ye ve ihanet planlarına değil; her şeye gücü yeten Aziz ve Kavî olan Allah’a olsun.

وَاِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُٓ اِلَّا هُوَۚ وَاِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَٓادَّ لِفَضْلِه۪ۜ “Allah sana bir sıkıntı verirse, onu O'ndan başkası gideremez. Sana bir iyilik dilerse O'nun nimetini engelleyecek yoktur.”

Kıymetli Müslümanlar!

Yine buradan aylardır Gazze için meydanlarda olan, Gazze’ye sahip çıkan ve her ortamda Gazze için dertlenen İslami camialara ve Türkiyeli Müslümanlara seslenmek istiyoruz.

Sizler, bugüne kadar hep Gazze’nin yanında oldunuz. Onları yalnız bırakmadınız. Ancak Gazze’de ateş hala sönmedi. Gazze’de katliamlar durmadı. Gazze’deki soykırım son bulmadı. Aksine bütün bunlara bir de ateşkes kılıfı altında işgali meşrulaştırma girişimleri eşlik etti. Sözde barış adı altında Filistin’i işgalci Yahudi varlığına teslim etme planları devreye girdi.

Ateşkes oyununa kanıp Gazze’yi terk etmeyin. Gazze’yi ABD’nin ve Yahudi varlığının insafına terk etmeyin. Hiçbir şey çözülmemişken geri durmayın. Meydanları boş bırakmayın. Katiller sürüsü ile normalleşmeyi kabul etmeyin. Sahada kazanamadıklarını masalarda kazanmalarına müsaade etmeyin. En gür seda ile en somut talepler ile sözü muhataplara söylemekten vazgeçmeyin.

Kıymetli Müslümanlar apaçık ortaya çıkmıştır ki;

Kuşkusuz Gazze’nin sahipsizliğinin altında Batı menşeili ulus devlet anlayışı yatmaktadır. Bu ulus devlet anlayışı bizi bölmekte, parçalamakta ve güçsüzleştirmektedir. Zira, birlikte kuvvet vardır. Birlikte güç vardır. Birlikte izzet vardır!

Bu anlamsız sınırlar kaldırılıp Allah’ın vaadi ve Rasulü’nin müjdesi olan Raşidi Hilafet Devleti ikame edildiğinde; İzzeti sömürgeci kâfirlerin yanı başında değil, sadece Allah katında arayan liderlerimiz olacak.

Kışlalara hapsedilmiş değil, gasp edilmiş topraklarımızın özelde de Mescidi Aksa’yı işgalden kurtarmak için hareket eden ordularımız olacak.

İşte o zaman ne mi olacak? Kur’an’ın kavliyle söylüyoruz: Kâfirler ve işbirlikçileri hezimete uğrayacak ve sonunda cehenneme sürükleneceklerdir.

قُلْ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ اِلٰى جَهَنَّمَۜ وَبِئْسَ الْمِهَادُ “Deki Ey Kafirler yenileceksiniz ve cehenneme sürüleceksiniz. Orası ne kötü bir yerdir.”