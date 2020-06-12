"Kokar" eski günlerine dönecek

Ceyhan Belediyesi, ilçenin tarihi değeri, şifalı çamuru ve suyuyla ünlü, atıl durumdaki Kokar’a sahip çıkarak temizlik çalışmalarına başladı.

Ceyhan’ın en önemli değerleri arasında bulunan ve yerli, yabancı turistlerin şifa bulmak için geldiği kaplıca niteliğindeki çamur ve kükürtlü suyu ile ün kazanan Kokar’ı tekrar eski günlerine kavuşturmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi ve Ceyhan Belediyesi ekipleri tarafından temizlik çalışmalarına başlandı.

Ceyhan’a 17 kilometre mesafede Yılankale eteklerinde dağın altından kaynayan kükürtlü su ve çamuru ile önemli bir konuma sahip olan Kokar, yıllar önce cazibe merkezlerinden bir tanesiyken uzun yıllardır bakımsızlıktan kullanılmaz hale geldi. Yosunlarla kaplanan Kokar’ın kaynayan gözleri kaya parçaları ve atıklarla kapandı, kurbağalar ve sazlıkların oluşturduğu atıl alan haline dönüştü.

Vatandaşların şikayetleri ve bu şikayetlerin yerel medyada geniş yer bulmasının ardından harekete geçen Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, başkan yardımcıları ve ekibi ile bölgede inceleme yaptı. Ceyhan’ın tanıtımına önemli katkılar sağlayacak Kokar’ın temizlik çalışmaları başlatılırken, alana sahip çıkmak ve proje üretmek için gerekli resmi yazışmaların başladığını dile getirdi. Ceyhan Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından harabeye dönen havuz ve çevresinin islah çalışmaları başlatıldı, kaya parçaları ile su kaynayan gözler açılarak temizlendi.

Gerekli yasal yazışmaların sürdüğünü belirten Başkan Hülya Erdem, “Ceyhan’ın en önemli değeri şifalı Kokar’ın içler acısı hali bizi derinden üzüyor. Yapılan araştırmalarla bir çok hastalığa şifa olduğu kanıtlanan çamuru ve şifalı suyu ile Türkiye’de eşi benzeri zor bulunan Kokar’ı eski günlerdeki ihtişamına kavuşturmak için proje hazırlayacağız. Bizlerden desteğini esirgemeyen başta Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar’a teşekkür ediyorum. Ceyhan’ı önemseyen Zeydan Başkanımız Adana’ya yerli ve yabancı turistlerin gelmesi için büyük öneme sahip bu alandaki çalışmamızda tüm ekip ve ekipmanları ile çalışmalarımıza önemli katkılar sağladılar. Kokar, sit alanı olduğu için şu an çok müdahale şansımız yok. Vatandaşlarımızın isteği üzerine temizlik çalışmaları yapıyoruz. Sayın valimiz ve yetkili makamların da izni ile Kokar’ı bu içler acısı halinden kurtarmayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın havuzunda yüzerek şifalı çamurundan süreceği, etrafında yapılacak ıslah çalışmaları sonucunda piknik yapabilecekleri, yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekecek, bir alan oluşturmayı hedefliyoruz. Ceyhan’ın tarihi bizim için çok önemli, tüm değerlerimize sahip çıkmak adına elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.