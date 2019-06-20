0553 313 94 23

Kök hücre tedavisi ortopedik hastalıklara çözüm oluyor

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr.

20 Haziran 2019 Perşembe 13:52
Kök hücre tedavisi ortopedik hastalıklara çözüm oluyor

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Burak Önvural, kök hücre tedavisinin ortopedik hastalıklara çözüm olduğunu söyledi.


Ortopedik sorunların tedavisinde kullanılan kök hücre ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Dr. Burak Önvural, “Son on yılda kök hücre ile ilgili temel bilim araştırmaları ve klinik deneyler giderek artış gösterdi. Şu an kök hücre biyolojisi ile ilgili bilgi seviyemiz oldukça ileri bir noktada. Bir çok farklı ortopedik durumda kök hücrelerin uygulanabileceği görüldü ve bu uygulamaların erken dönem sonuçları oldukça yüz güldürücü. Kök hücrelerin kolay elde edilebilir olması da klinik kullanımlarını giderek arttırmaktadır” diye konuştu.


Dr. Burak Önvural, hangi ortopedik durumlarda kök hücreler kullanılabildiği konusunda ise, “Şu anki bilgi birikimimiz ile söyleyebiliriz ki travma(kırıklar), tümör ya da enfeksiyona bağlı kemik ve kıkırdak kayıplarının iyileştirilmesinden sinir, tendon ve bağ dokularının iyileştirilmesine dek uzanan geniş bir yelpazede kök hücre tedavilerinden yararlanılabilmektedir. Bu uygulamalar ortopedik hastalıkların tedavisinde yeni yaklaşımların geliştirilmesine olanak vermektedir ve gelecekte doktorların farklı bakış açısı ile hastalıklara yaklaşmasını sağlayacaktır. Geleneksel tedaviler her zaman yaş gruplarına, mesleklere yada hasta beklentilerine cevap verememektedir. Bu sebeple hastaya özel tedavi stratejileri oluşturulmaya çalışılmakta ve hastaların tedaviden alacakları sonuç iyileştirilmeye çalışılmaktadır. İşte bu sebeple son yıllarda doku mühendisliği ve kök hücre gibi tedavileri içinde bulunduran rejeneratif tıp uygulamalarının kullanımı giderek artmaktadır” diye konuştu.


Kök hücreler özel bir seçilim yapılmaksızın otolog kemik iliği santrifüjü ile elde edilebileceği gibi kültürde üretilmek üzere seçilip miktar olarak arttırılabildiğini anlatan Dr. Burak Önvural, “Kültürde üretilen kök hücrelerin maliyetinin yüksek oluşu, kültür için gerekli olan zamanın uzun olması, enfeksiyon riski ve hücrelerin canlılıklarını yitirme ihtimali yüzünden rutin kullanımda bu yol pek tercih edilmemektedir. Diğer bir yol ise günümüzde sıklıkla tercih edildiği şekliyle yağ dokudan liposuction benzeri bir yöntemle belirli filtrelerden geçirerek kök hücre ekstratı elde etmektir.


Kök hücre sadece kemik, kas, kıkırdak, bağ yada tendon dokularına farklılaşmakla kalmaz; ayrıca büyüme faktörleri ve bir çok sitokinlerin salınmasını sağlarlar. Bu faktörler anjiyogenez(yeni damar oluşumu), onarım, hücrelerin hayatta kalması ve üremesi üzerine önemli görevlere sahiptirler. Kök hücreler aynı zamanda hasarlı dokuya giderek ağrı sebebi olan yangı yanıtını baskılama özelliğine de sahiptirler” dedi.


Eklem ve kıkırdak hasarı olan bir çok hastaya kök hücre uygulanabildiğini ifade eden Dr. Burak Önvural, “Ancak bazı özel durumlarda kök hücre uygulamasından kaçınmakta fayda vardır. Bu özel durumlar: Vasküliti olan hastalar, özellikle son 3 ay içerisinde yeni atak geçirdiyse, Akut tromboz geçiren hastalar (en az 3-6 ay beklemek gerekir) Akut hemoftalmi(göz kanaması) (en az 3 ay beklemek gerekir), Vaskülit, tromboz yada pnömoniye bağlı pulmoner hipertansiyon, akut pulmoner yetmezlik, Miyelokarsinoz, miyelofibröz,Çoklu organ yetmezliği yada son dönem kronik hastalar(organ yetmezliği olan) Kronik enfeksiyonlu hastalar (kök hücre uygulaması enfeksiyonda artışa sebep olabilir), Kronik viral enfeskiyonlar, Psikiyatrik hastalıklar, Bununla birlikte aşırı alkol ve sigara tüketimi kök hücre etkinliğini azaltacağı ve yeni hücreler için ölümcül olacağı için işlem öncesi ve sonrası en az 2 hafta boyunca hastalardan alkol ve sigara tüketmeleri önemle ve ısrarla istenir.


Bunun dışında kök hücre uygulamaları bir çok hastada güvenle uygulanmakta ve oldukça yüz güldürücü sonuçlar vermektedir. Gelecekte belki de ameliyatlar tarih olacak ve biz ortopedistler sadece doku düzeyinde tedavilerle hastaların eklem rahatsızlıklarına çare olmak için çalışıyor olacağız.” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 13:52
  1. kültür
  2. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Husilerin attığı bir füze Suudi Arabistan'ın Cazan iline düştü
    1. Husilerin attığı bir füze Suudi..
    2. Bayburt matematik atölyesi sertifika..
    3. Tarsus’taki kazada yaralanan 2 genç..
    4. "Türkiye'de enflasyonun düşüşü..
    5. Kulu Sanayi Sitesi Kavşağında alt..
    6. Edenred'in "Dolu Dolu Kampanyası" 500..
    7. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız:..
    8. FETÖ’den savcıya teslim olan kadının..
    9. RTÜK heyeti Kore'de
    10. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız:..
    11. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız:..
    12. Bakan Soylu’dan DHKP/C’nin sözde..
    13. DGS giriş belgeleri erişime açıldı
    14. AÜ’de Orta Asya’dan Anadolu’ya..
    15. ANALİZ - Doğu Akdeniz enerji denklemi..
    16. Samsun TSO genç girişimcilerden “Yeni..
    17. Merkezefendi ücretsiz yaz spor..
    18. Ticaret Bakanı Pekcan, Bağdat’ta..
    19. Şehit polis memuru muammer ateş için..
    20. Atletico Madrid'e Real Madrid'den..
    21. 183 Genç hukukçu yemin edip kep..
    22. Kahramanmaraş'ta aranan 2 terör..
    23. Marmaray her anlamda kazandırıyor
    24. Zonguldak’da patpat kazası : 1 ölü,1..
    25. İkinci sondaj gemisi Akdeniz'e yola..
    26. CHP'li Ünsal'dan şehir hastanesi..
    27. "PKK ve FETÖ aynı yerden emir..
    28. Adanalı gazeteciler kök hücre..
    29. Samsun’da DEAŞ’tan 1 kişiye adli..
    30. FETÖ şüphelisi adli kontrol şartıyla..
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!