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Köhneleşmiş zihniyetin temsilcisi Merdan Yanardağ, deprem üzerinden AK Parti hükümetini hedef aldı!

ABC Gazetesi adlı internet sitesini FETÖ'nün arka bahçesine çeviren Merdan Yanardağ adlı sözde gazeteci, İstanbul'da meydana gelen depremi kullanarak hükümeti hedef aldı.

27 Eylül 2019 Cuma 22:10
Köhneleşmiş zihniyetin temsilcisi Merdan Yanardağ, deprem üzerinden AK Parti hükümetini hedef aldı!

 yeniakit.com.tr 

17 Ağustos 1999'daki depremde enkazı bile kaldıramayan solcu bir başbakanın yönettiği hükümetin acziyetini örtbas eden Yanardağ, son 15 yılda Cumhuriyet tarihinin en büyük kentsel dönüşüm faaliyetlerini gerçekleştiren AK Parti hükümetine saldırdı. Aklı, bilimi terk ettiği iftirasını atan Yanardağ, en büyük teknolojik atılımların atıldığı AK Parti hükümetini 'dinci' diyerek hedef alması zihniyetini ortaya koydu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yanardağ, "Yıkıcı bir depremde yitireceğimiz canların, yıkılacak kentlerin sorumlusu; planlamayı, aklı, bilimi terk eden yağmacı sağ ve dinci iktidarlar olacaktır. Toplanma alanlarına AVM diken, betona ve ranta tapan anlayışı tasfiye etmek, bu çemberden çıkışın ilk adımıdır." ifadelerinde bulundu.

 

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 22:10
  1. FETÖ
  2. Merdan Yanardağ
  3. ABC gazetesi

YORUM YAZ

  • Mazlum ErdoğanMazlum Erdoğan10 dk önce
    Bence adam çok haklı
  • misafirmisafir26 dk önce
    AKPARTİ TÜMTÜRKİYEDE,BİR ÇOK OLUMLU HİZMETLERİ YANINDA, İNSANLARIN TOPLANABİLMESİNE YETERLİ GENİŞ PARKLAR ,TOPLANAN İNSANLARIN ÇABUCAK İHTİYAÇLARINI KARŞILAYABİLECEKLERİ AVM ÖNÜNDE GENİŞ ALANLAR,ÇOCUK PARKLARI,MİTİNG ALANLARI,GENİŞ YOLLAR, ARAÇ PARKLARI,GENİŞ ALANLI TERMİNALLER,GENİŞ ALANLI DEVLET KURUMLARI,STADLAR,SPOR ALANLARI İNŞA ETMİŞTİR.E-DEVLETDEN GÖRÜLEBİLİNİYOR.BU GÜN LER İÇİN YETERLİ HER TÜR TEDBİR MEVCUTTUR VE ESKİ BİRİKMİŞLERİN GİDERİLMESİ YANINDA GELECEK İÇİN DE PLANLANMIŞ ÇALIŞMALAR YAPILMAKADIR HAİNLERİN GÖRMEMEZLİĞİ VE GERÇEK BELGELERLEKANITLAYAMADIKLARI SAHTECİLİKLERİNE RAĞMEN.
  • Münafikül MüsliminlereMünafikül Müsliminlere27 dk önce
    Adam yalanmı söylemiş? Hayır! 25 yıldır betona gömüldü İstanbul. NEREDEYSE HER SEÇIM ÖNCESI IMAR AFLARINI NURI AMCAMI ÇIKARDI? Hayır! AKEPEmi? EVET! 
  • TrknTrkn30 dk önce
    Kim lan bu dinsiz değişik tıp?
  • emekli çavuşemekli çavuş33 dk önce
    yürüüüüüüüüüüüü......anca gidersin.......git kumda oyna.......saçma sapan....yazmış ne yazdıysa....... şovmenlikyapacaksan git başka yerde yap......bu millet artık neyin ne olduğunubiliyor...................
  • VAHAP KALYONCUVAHAP KALYONCU39 dk önce
    Merhum ecevit 1999 depreminde sakaryaya helikopterle geldiğinde şünü söylemişti"sakarya yıkıldı ama ben bunu ankaraya bildiremedim" yani bir telsizi ble yoktu şimdi eleştirmek kolay tabii.
  • VAHAP KALYONCUVAHAP KALYONCU42 dk önce
    Hangi toplanma alanına AVM yapılmış söylemeyen ş....sizdir.Bir melun ortaya bir yalan atıyor bütün iblisler ona sarılıyor.gir AFADIN sitesine hangi toplanma alanında toplanacağını gör bu kadar geri zekalimisin.
  • NurNur42 dk önce
    Hoşt beyinsiz 
  • SamiSami43 dk önce
    Bunlar kafayı müslümanla bozmuş
  • misafirmisafir54 dk önce
    AKPARTİ TÜMTÜRKİYEDE,BİR ÇOK OLUMLU HİZMETLERİ YANINDA, İNSANLARIN TOPLANABİLMESİNE YETERLİ GENİŞ PARKLAR ,TOPLANAN İNSANLARIN ÇABUCAK İHTİYAÇLARINI KARŞILAYABİLECEKLERİ AVM ÖNÜNDE GENİŞ ALANLAR,ÇOCUK PARKLARI,MİTİNG ALANLARI,GENİŞ YOLLAR, ARAÇ PARKLARI,GENİŞ ALANLI TERMİNALLER STADYUMLAR,SPOR ALANLARI ,GENİŞ ALANLI DEVLET KURUMLARIİNŞA ETMİŞTİR.TOPLANMA ALANLARI E-DEVLET DEN GÖRÜLÜNEBİLİNİYOR.BU GÜN LER İÇİN YETERLİ HER TÜR TEDBİR MEVCUTTUR VE ESKİ BİRİKMİŞLERİN GİDERİLMESİ YANINDA GELECEK İÇİN DE PLANLANMIŞ ÇALIŞMALAR YAPILMAKDADIR HAİNLERİN GÖRMEMEZLİĞİ VE GERÇEK BELGELERLEKANITLAYAMADIKLARI SAHTECİLİKLERİNE RAĞMEN.
  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    AKPnin değil de kimin suçu? 20 yıldır ülkeyi ve istanbulu yöneten kim? Toplanma alanlarına AVM diken kim?
  • Sedat demirSedat demir1 sa önce
    20 yıldır iktidarda olanları eleştireceğine gitmiş akp yi eleştirmiş terbiyesiz

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