Köhneleşmiş zihniyetin temsilcisi Merdan Yanardağ, deprem üzerinden AK Parti hükümetini hedef aldı!

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17 Ağustos 1999'daki depremde enkazı bile kaldıramayan solcu bir başbakanın yönettiği hükümetin acziyetini örtbas eden Yanardağ, son 15 yılda Cumhuriyet tarihinin en büyük kentsel dönüşüm faaliyetlerini gerçekleştiren AK Parti hükümetine saldırdı. Aklı, bilimi terk ettiği iftirasını atan Yanardağ, en büyük teknolojik atılımların atıldığı AK Parti hükümetini 'dinci' diyerek hedef alması zihniyetini ortaya koydu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yanardağ, "Yıkıcı bir depremde yitireceğimiz canların, yıkılacak kentlerin sorumlusu; planlamayı, aklı, bilimi terk eden yağmacı sağ ve dinci iktidarlar olacaktır. Toplanma alanlarına AVM diken, betona ve ranta tapan anlayışı tasfiye etmek, bu çemberden çıkışın ilk adımıdır." ifadelerinde bulundu.