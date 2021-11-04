Köfteli Söğürme Kebabı tarifi, nasıl yapılır? Kolay köfteli söğürme kebabı tarifi,

Akşam sofralarınız için nefis bir yemek hazırlamak isterseniz bu tarif tam size göre. Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler

Köftesi için;

500 gram dana döş kıyma

1 adet rendelenmiş soğan

1 diş rendelenmiş sarımsak

3 yemek kaşığı galeta unu

2-3 yemek kaşığı süt

1’er çay kaşığı karabiber, kimyon ve toz kırmızı biber, tuz, kıyılmış maydanoz

Söğürmesi için;

5-6 adet patlıcan

3-4 adet kapya biber

1 adet soğan

1 diş rendelenmiş sarımsak

2-3 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz

Yapılışı

Köfte için tüm malzemeleri macun kıvamına gelene dek güzelce yoğurup 1 saat kadar buzdolabında dinlendirin. Bu esnada sebzeleri yıkayıp kurulayın ve patlıcan ile biberleri yer yer sivri bir bıçakla delin, 1 soğanı da kabuğuyla birlikte ikiye bölün. Tüm sebzeleri yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizip 200 derecede ısıtılmış fırında közleyin. Tamamen yumuşayan sebzeleri bir kaba alıp üzerini streç filmle kaplayarak veya bir torbaya koyarak terletip kabuklarını soyun ve doğrayın. Közlenmiş sebzelerin üzerine zeytinyağı, 1 diş rendelenmiş sarımsak ve tuz ekleyip karıştırın, servis tabağına alın. Köftelere şekil verip kağıt serilmiş tepsiye aralıklı dizip 180-190 derecede ısıtılmış fırında ara ara ters yüz ederek pişirin. Köfteleri dilerseniz az yağ ilavesiyle tavada da pişirebilirsiniz. Pişen köfteleri sunum tabağındaki sebzelerin üzerine yerleştirip en son kızdırılmış tereyağı gezdirerek servis edin.