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Köfteli patlıcan bohçası nasıl yapılır? | Köfteli patlıcan bohçası tarifi ve malzemeleri

Köfteli patlıcan bohçası nasıl yapılır? Kürdan kebabı ya da islim kebabı olarakda bilinen patlıcan kebabının yapım aşamalarını, malzemelerini sizler için derledik. Evlerimizde uzun zaman geçirmek zorunda kaldığımız bu dönemde, enfes bir ana yemeği sizler için yazdık. Birebir ölçülü köfteli patlıcan bohçası, hem vaktinizi güzel geçirebileceğiniz, hemde

2020-04-19 19:38:00 -
Köfteli patlıcan bohçası nasıl yapılır? | Köfteli patlıcan bohçası tarifi ve malzemeleri

Kürdan kebabı ya da islim kebabı olarakda bilinen köfteli patlıcan bohçası tarifinin detayları...

Malzemeler

  • 4 adet uzun boylu patlıcan
  • 400 gram az yağlı kıyma
  • 1 adet kuru soğan
  • 3 dilim kuru ekmek içi
  • 3 diş sarımsak
  • 1 adet yumurta
  • 3 adet küçük domates
  • Tuz, karabiber, pul biber, kekik
  • 1 çorba kaşığı salça

Kızartmak için;

  • Sıvı Yağ

Köfteyi hazırlamak için; kıyma üzerine iyice ufalanmış ekmek, yumurta, tuz, rendelenmiş ve suyu sıkılmış soğan, sarımsak ve baharatlar derin bir yoğurma kabına alınır. Dilerseniz bu aşamada bir yumurta ilave edebilirsiniz. Bu malzemeleri iyice yoğurun ve homojen bir kıvam elde edin. Dolaba koyup ortalama yarım saat kadar bekletin.

Patlıcanları alacalı soyun ve uzun şekilde kesin. Sıvıyağ içerisinde kızartıp kenara alın. Ardından köfteleride çok pişmeyecek şekilde kızartın.

Patlıcanlardan iki adet alıp, artı işareti (+) gibi üst üste yerleştirin. Ortasına köfteyi yerleştirip, en üste domates dilimi koyarak sabitleyin.

Son olarak tereyağında salçayı ezip, içerisine 1 su bardağı kadar suyu ilave edin. Kaynadıktan sonra hazırladığınız patlıcanların üzerinde gezdirin.

Şimdiden afiyet olsun...

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