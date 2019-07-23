Kodalak: Ülkemizde 15 Temmuz kahramanları gibi 16 Temmuz kahramanları da var

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

15 Temmuz hain darbe girişimi akşamında FETÖ'ye yönelik ilk soruşturmayı o akşam başlatan dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Üyesi Harun Kodalak, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde verdiği konferanstan sonra yeniakit.com.tr'ye konuştu. Kodalak, "Biz FETÖ'ye yönelik ilk soruşturmayı o gece saat 22:50 sularında açtık. Soruşturma açma beyanımızı dönemin Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaarslan'a ilettik. O da telsizle tüm Ankara Emniyet'inde çalışan kahraman polis arkadaşlarımıza aktardı. Daha sonra bu soruşturmamızı basınla paylaştık ve tüm Türkiye bunu öğrenmiş oldu." dedi.

"FETÖ'ye karşı o akşam açtığımız ilk soruşturmanın ne kadar faydalı olduğunu sonradan anladım"

"O gece başlattığımız soruşturmanın sonradan geri dönüşleri oldu" diyen Kodalak, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızdan hala zaman zaman geri dönüşler alıyorum. 'Siz soruşturma açınca devletin ayakta olduğunu ve bu işin peşini bırakmayacağını gördük." diyorlar. Vatandaşlarımız dışında Ankara Emniyet Müdürlüğü içinde o hainlere karşı canını ortaya koyan polis arkadaşlarımızla da görüştük. O arkadaşlardan bazıları ziyaretime geldi. 'Biz devletimiz için savaşıyorduk ama o ana kadar amirlerimizden bir bilgi alamamıştık. Ne olacağımızı bilmiyorduk. Sizin talimatınızla kendimize geldik. Güçlenerek moral bulduk.' dediler."

"İyi ki böyle bir soruşturma açmışız. Bu soruşturma devletin toparlanmasında, darbenin bastırılmasında epey bir rol oynamış ki ben de bunu sonradan test etmiş oldum" ifadelerini kullanan Kodalak, "Allah bir daha böyle bir gece yaşatmasın. Hain terör örgütlerine, Türk Milleti ile devletimizin düşmanlarına bir daha asla fırsat vermesin" diyerek dua etti.