Koç'un yönetim kurulu üyesi ABD'de öldü

Koç'tan KAP’a yapılan açıklamada “1999 yılından itibaren Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdüren Sayın Prof. Dr. John McArthur ABD’de vefat etmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

John McArthur yükseköğrenimini British Columbia Üniversitesi'nin (Kanada) ardından Harvard Üniversitesi'nde (ABD) yüksek lisans ve doktora programlarıyla sürdürdü. 1962 yılında profesör olduğu Harvard Üniversitesi İş İdaresi Fakültesi'nde 1980-1995 yıllarında dekanlık yaptı. Chase Manhattan Corp., Bell Canada, GlaxoSmithKline Plc ve AES Corp. Yönetim Kurulları'nda görev alan McArthur, 2013 yılında Officer of the Order of Canada nişanına layık görüldü.

