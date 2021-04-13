Koç'un bankası Atatürk'e hakaret iddalarını kapatmaya çalıştı Orhan Pamuk'a bir tek onlar sahip çıktı

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Ermeni soykırımını kabul ederek tepkileri üzerine çeken, buna karşın Nobel Ödülü kazanan Orhan Pamuk, Kemalistlerin kutsalına da dil uzatınca daha büyük tepki ile karşılaştı. Pamuk'a destek ise Koç Holding'in bankası Yapı Kredi'den geldi.

'İddialar asılsızdır'

Yapı Kredi Yayınları tarafından, Pamuk'un 'Veba Geceleri' adlı romanında 'Atatürk ile alay etti' iddialarına ilişkin açıklama yapıldı. "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan, Orhan Pamuk'un Veba Geceleri romanında Atatürk'ü küçük düşürücü ifadelere dair iddia ve yorumların gerçeği yansıtmadığını kamuoyu ile paylaşmak isteriz." denilen açıklamada, "Yayınevimiz tarafından yayımlanan Orhan Pamuk'un Veba Geceleri romanında Atatürk'ü küçük düşürücü ifadelerin yer aldığına dair iddialar tamamen asılsızdır. Veba Geceleri kitabında yer alan Kolağası Kâmil karakteri, romanın geçtiği 'hayali' Minger adasının tüm vatandaşları tarafından bir halk kahramanı ve kurtarıcı olarak görülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

'Atatürk'e saygısızlık yoktur'

'Atatürk'e hakaret etti' iddiaları ile ilgili Orhan Pamuk'un cevabına da yer verilen açıklama, şöyle devam etti:

"Yazarımız Orhan Pamuk yeni kitabı hakkında bu haber ve yorumlar üzerine 'Üzerinde beş yıldır çalıştığım Veba Geceleri'nde imparatorlukların küllerinden kurulan milli devletlerin kahraman kurucularına ve Atatürk'e hiçbir saygısızlık yoktur. Tam tersi, roman bu özgürlükçü ve kahraman önderlere saygı ve hayranlıkla yazılmıştır. Kitabı okuyanların göreceği gibi Kolağası Kâmil halkın sevdiği, her şeyiyle olumlu bir kahramandır' değerlendirmelerini kamuoyu ile paylaşmak istemiştir."

'Ey Avrupa, anla artık beni: Ben sizdenim'

Oda Tv Yazarı Sevda Kaynar ve Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan da şunları söylemişti:

Sevda Kaynar: "Eyy Avrupa anla artık anla beni. Ben sizdenim. Onlardan değilim. Atatürk benim için tek madalyalı Kolağası Kâmil. Uyduruk ada, uyduruk bayrak, uyduruk dil. Mingerce yani. Dil-i geçmiş zamanın dili. Türkiye gibi. Beş yılda beş kere daha hak ettim verdiğiniz Nobel’i."

'Ülkemize tuzak mı kuruyor?'

Ahmet Hakan: "Orhan Pamuk’un Atatürk’le uğraşmasının amacı ne acaba? Ne yapmak istiyor? Çarşıyı mı karıştırmak istiyor? Kitabına ilgiyi mi arttırmak istiyor? Bir tür tersten pi-ar mı yapmak istiyor? Yurtdışına bir mesaj mı vermek istiyor? Atatürk sevgisinin yükselişe geçtiği şu süreçte bir nefret objesi haline mi gelmek istiyor? İç pazardan tamamen çıkmak mı istiyor? İkinci bir Nobel mi almak istiyor? Yoksa, alacağı tepkileri öngörüp, Batı’ya 'Burası işte böyle hoşgörüsüz bir ülke' mesajı vermek için tuzak mı kuruyor? 'Küçükken kargaları kovalardı' detayına bile yer vererek Atatürk’le alay ettiğini tartışmasız hale getiren Orhan Pamuk’un niyeti ve amacı nedir? Genelde her şeyi çok hesaplı kitaplı olan Orhan Pamuk, neden Atatürk’e bulaşmayı tercih etti? Hangi hesap kitapla hareket etti?"