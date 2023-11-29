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Spor Koç’u yazmaya kalkışmıştı! Murat Ağırel’e tehdit
Spor

Koç’u yazmaya kalkışmıştı! Murat Ağırel’e tehdit

Yeniakit Publisher
2023-11-29 20:28:00 -
Koç’u yazmaya kalkışmıştı! Murat Ağırel’e tehdit

Koç'u yazmaya kalkışan gazeteci Murat Ağırel, "Karıma, kızıma, çocuklarıma tecavüz edeceklermiş. Benim kafama sıkacaklarmış. 12 yaşındaki kızım için söylüyorlar bunu" sözleriyle tehdit edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticilere, Dilan-Engin Polat sponsorluğu, Tuzlaspor'dan Lamina Diack ve Eyüpspor'dan Umut Nayir transferlerini soran gazeteci Murat Ağırel, tehdit edildiğini Halk TV canlı yayınında açıkladı. Ölümle tehdit edildiğini belirten Ağırel, karısına ve çocuğuna da tecavüz ile tehdit edildiğini duyurdu.

“Savcılığa bildirdim”

Gazeteci Murat Ağırel konuya dair şunları söyledi:

''Karıma, kızıma, çocuklarıma tecavüz edeceklermiş. Benim kafama sıkacaklarmış. 12 yaşındaki kızım için söylüyorlar bunu. Bunların hepsini ben Savcılığa bildirdim. Kız kardeşlerimi de hedefe koydular. Bunu yapan bir camianın taraftarı değil, onlar adına hareket ettiğini belirten örgütlü bir yapı. Sağolsun Sayın Savcımız bunun örgütlü bir yapı olduğunu; Telegram ve Whatsapp hesaplarının da kendi aralarında mesajlaştıklarının da tespit edilmesi gerektiğini bildirdi. Sağolsun Emniyet yetkilileri de o hesapların isimlerini aldılar.

“İletişim Başkanlığı'ndaki yetkililer bilgi aldılar”

"Fazla değil 5-10 güne kadar bütün hepsinin yapısını çıkarırız, bununla ilgili soruşturmayı başlatacağız Murat Bey' dedi. İletişim Başkanlığı'ndaki yetkililer bilgi aldılar bu mesajlarla ilgili. Bütün hepsiyle ilgili de faaliyete geçtiler. Bunun peşini bırakmayacağım ben."

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