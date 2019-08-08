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Koçtaş'tan yaz sonu kampanyası

Koçtaş'ın 22 Ağustos'a kadar sürecek, bahçe ve soğutma kategorilerinde geçerli olan kampanyasında çok sayıda fırsat tüketici ile buluşuyor.

08 Ağustos 2019 Perşembe 11:55
Koçtaş'tan yaz sonu kampanyası

İSTANBUL (AA) - Koçtaş'ın bahçe ve soğutma kategorilerinde geçerli olan yaz sonu kampanyası 22 Ağustos'a kadar sürecek.

Koçtaş'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, 22 Ağustos'a kadar sürecek, bahçe ve soğutma kategorilerinde geçerli olan kampanyada, çok sayıda fırsat tüketici ile buluşuyor.

Koçtaş Kart avantajıyla kampanyadan yararlanmak isteyenler 22 Ağustos tarihine kadar Koçtaş mağazaları, koctas.com.tr ya da Koçtaş mobil uygulamasını ziyaret edebilecek.

Bahçe grubundan koctas.com.tr üzerinden yapılan her 500 TL ve üzeri alışverişlerde ücretsiz kargo hizmetinden de yararlanılabiliyor.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 11:55
  1. Koçtaş

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