Koçtaş’tan düzenli ve verimli çalışma alanları oluşturmak için öneriler

İSTANBUL (AA) - Koçtaş, öğrencilerin eğitim hayatında başarılı olmalarına destek olacak yaşam alanları için en iyi markaları en uygun fiyatlarla sunuyor.

Koçtaş'tan yapılan açıklamaya göre, Koçtaş, yeni eğitim dönemi hazırlıklarının sürdüğü şu günlerde genç odası, çalışma masası, çalışma sandalyesi, kitaplık, masa lambası, saklama kutuları gibi öğrencilerin ihtiyacını karşılayacak tüm çözüm önerileriyle evleri okula dönüştüreceklere yardımcı oluyor.

Çocuklarının yaşam alanlarını güzelleştirirken bir yandan da tasarruf etmek isteyenlerin tercihi olan Koçtaş’ta, her yaş grubundan öğrencinin kullanabileceği ilham veren şık ve rahat tasarımlar ve fonksiyonel çözümlerle, öğrencilerin zamanın çoğunu geçirdikleri odalarını baştan aşağı yenilemek mümkün oluyor.

Koçtaş uzmanları rahat ve verimli bir çalışma ortamı için çalışma alanlarının doğru dekore edilmesini tavsiye ediyor. Yatakta ya da koltukta ders çalışmak, dikkatin çabuk dağılmasına ve kolay kolay motive olunamamasına sebep olabiliyor. Bunun için çalışma odasında bulunan masa ve sandalyenin rahat olması, daha verimli bir ortam yaratılmasına yardımcı oluyor.

İdeal çalışma masası seçiminde masanın yüksekliği büyük önem taşıyor. Oturulduğunda çalışma masasının göğüs kafesi ve bel arasında bir bölgede kalması, daha rahat bir çalışma ortamı sunuyor.

Koçtaş uzmanları çalışma sandalyesi seçiminde ise boyu masaya göre ayarlanabilen bir model seçilmesini tavsiye ediyor. Koçtaş’ta satışa sunulan şık tasarımlı çalışma masaları ve ergonomik sandalyeler, uzun ders çalışma saatleri süresince öğrencilerin performanslarını artırarak, onlara verimli ve rahat bir çalışma ortamı oluşturulmasına yardımcı oluyor.





- Çalışma odalarında sarı ışık tercih edilmeli





Aydınlatma da verimli bir çalışma ortamı oluşturulmasında büyük önem taşıyor. Gün ışığından faydalanmak için çalışma masası güneş gören bir alana, hatta mümkünse pencere kenarına yerleştirilebilir. Akşam saatlerinde ise çalışma odalarında sarı ışık ve çalışma lambası tercih edilmesi çalışma performansını olumlu yönde etkiler. Ayrıca LED ampullerden yararlanarak tasarruf etmek de mümkün olabiliyor.

Çalışma odalarındaki dağınıklık, odaklanmayı güçleştirebilir. Bu nedenle çalışma masasında duran ve kullanılmayan notlar, kitaplar ve defterler, kitaplığa yerleştirilebilir. Koçtaş uzmanları ayrıca çalışma odasında fazla eşya bulundurmamayı da tavsiye ediyor. Kalemler, ayraçlar ve diğer malzemeler için de saklama kutularından yararlanmak mümkün. Her mekanın ihtiyaçlarına cevap verebilen depolama üniteleri, farklı formları ile her stile hitap ederken odanın düzenli kalmasına yardımcı oluyor.

Düzenli ve verimli bir çalışma ortamı için gerekli tüm ürünlere, sıfır tolerans önlemleriyle hizmet veren Koçtaş mağazalarından, Koçtaş Çözüm Merkezi’nden, Koçtaş mobil uygulamasından ve koctas.com.tr’den ulaşmak mümkün. Bu ürünlerle hayata geçirilecek güzel fikirlere ve çözüm önerilerine ise Koçtaş Yaşayan Evler Blog’dan ulaşılabiliyor.



