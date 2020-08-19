Koç'tan 'Türk Lirası'na büyük darbe! Dolar oyunu ortaya çıktı
Daha önce ABD'nin Türk ekonomisine yaptığı operasyon sırasında Yapı Kredi Bankası'yla Türk Lirası'na darbe vurduğu ortaya belirlenen Koç'un yeni skandalı ortaya çıktı.
Türkiye, şer güçlerin operasyon düzenlediği Türk ekonomisi için mücadele verirken içerdeki taşeronlar da boş durmuyor.
Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu olan TÜPRAŞ'ı devletten çok ucuza kapatan Koç, Türk ekonomisine vurduğu darbe gün yüzüne çıktı. Koç Holding, TÜPRAŞ üzerinden ihtiyacının ötesinde dolar mevduatı yatırımı yaptığı bildirildi.
Çektiği kredileri dolara bastığı değerlendiriliyor
Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, TÜPRAŞ'ın Borsa'ya bildirdiği halka açık verilerde, 2019 yılsonunda 8,7 milyar TL olan vadeli mevduat miktarı Haziran 2020 itibari ile 16 milyar TL'ye çıktığı belirlendi. Aynı dönemdeki dolar mevduatını 1,1 milyar TL karşılığı dolardan 6,2 milyar TL karşılığı dolara çıkardı.
Koç'un TÜPRAŞ üzerinden çektiği krediyi döviz mevduatına yatırdığı değerlendirilirken buradan servetine servet kattığı belirlendi.
Öte yandan Koç'un "Türk ekonomisine yapılan operasyonu biliyor muydu?" "Dolar'ın yükseleceğini nereden öğrendi?" sorularını akıllara getirdi.
Yapı Kredi Bankası'yla da darbe vurduğu ortaya çıkmıştı
2018 yılında ABD'nin Türk ekonomisine yapılan saldırılar sırasında, Yapı Kredi'nin Azerbaycan'daki skandalı ortaya çıkmıştı. Azerbaycan bankaları Türkiye'ye destek olmak için Türk Lirası alımını artırmasına rağmen Koç Holding'in Azerbaycan'daki banka şubesi Yapı Kredi Bankası, Türk Lirası alımını durdurmuştu. Bu durum Koç Ailesi'nin safını gözler önüne sermişti.
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