Kocasının şiddetinden kaçan kadın kuaföre sığındı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, eşi tarafından darbedildiğini ileri süren kadın, evden kaçarak kuaför salonuna sığındı.



Atatürk Mahallesi'ndeki kadın kuaförüne giren ve yüzünde yaralar bulunan A.D, eşi E.D'nin kendisini darbettiğini söyleyerek polis çağrılmasını istedi.

Polis ekiplerinin yardımıyla Turgutlu Devlet Hastanesine götürülen ve sağlık kontrolünden geçirilen kadının yüzü, kolları, bacakları ile vücudunun çeşitli yerlerinde darp izlerinin bulunduğu tespit edildi.

A.D'nin, Turgutlu Şehit Mahmut Tuğrul Polis Merkezi'nde verdiği ifadesinde şikayetçi olması sonrası eşi E.D. gözaltına alındı.