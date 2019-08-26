Kocasını bıçaklayarak öldüren Hülya Ören adliyeye sevk edildi Güngören’de şiddetli geçimsizlik yaşadığı kocasını bıçaklayarak öldüren Hülya Ören adliyeye sevk edildi.

Güngören’de şiddetli geçimsizlik yaşadığı kocasını bıçaklayarak öldüren Hülya Ören adliyeye sevk edildi. Adliye binasına giren Hülya Ören, "Ben onu öldürmek istemedimkendimi savundum. o beni öldürecekti" dedi.

Olay, Güngören Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi’nde dün akşamyaşandı. Hülya Ören, şiddetli geçimsizlik yaşadığı kocası Kadir Ören’i bıçaklayarak öldürdü. Bugün emniyette işlemleri tamamlanan Ören, Bakırköy Adliyesine sevk edildi.



"O beni öldürecekti"

Bakırköy Adliyesi’ne getirilen Hülya Ören basın mensuplarının ’kocanızı neden öldürdünüz’ sorusu üzerine "Ben onu öldürmek istemedimkendimi savundum. o beni öldürecekti" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.