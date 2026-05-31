Kocasinan'da yeni nesil yaşam alanları çoğalıyor

İlçede yer alan mevcut parkları günümüz teknolojisine uygun oyun grupları ve modern spor ekipmanlarıyla yenileyerek çok daha işlevsel bir yapıya kavuşturduklarını ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların sosyal yaşamlarına değer katacak yeni yeşil alanlar üretmeyi sürdürdüklerini kaydetti. Kamusal alanların yeşillendirilmesi noktasında büyük bir özenle hareket ettiklerini dile getiren Başkan Çolakbayrakdar, mülkiyet ve imar süreçleri tamamlanarak kamuya geçen en küçük bir alanı dahi vakit kaybetmeksizin park olarak değerlendirdiklerinin altını çizerek şunları söyledi:

"Evlatlarımızın hayalini süsleyen yeni ve farklı parklar yapıyoruz. Kocasinan’ın her bir mahallesinde park, bahçe ve yeşil alan çalışmalarına hızla devam ediyoruz. Parklarımız, çok sayıda bitki ve ağaç türünü barındırmakta olup her yaştan insanın rahatlıkla spor yapabileceği, çok fonksiyonlu, kapsamlı eğlenme, dinlenme ve sohbet alanlarına sahiptir. Bu tür parkların sayısını artırmak için çalışmalarımız sürüyor. İmar problemleri halledilmiş ve mülkiyet sorunları çözülmüş her alanda park yapma konusunda çok hızlı ilerliyoruz. Kocasinan’ın merkez ve kırsal mahallelerinde, 1 metrekarelik bir alan bile imara uygun ve mülkiyet sorunu olmayan bir park alanı olduğunda buralarda hızla park çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geleceği umut dolu çocuklarımızın özgürce oyun oynayabilecekleri, hayallerini yeşertecekleri ve gönüllerince eğlenebilecekleri konforlu bir ortam sunuyoruz. Hem park yapımı hem de çevre düzenleme ve yenileme çalışmaları ile şehrimize yeni bir soluk katıyoruz. Bu çerçevede, çocuk ve yetişkinlerin günlük yaşamının bir parçası olan alanların bakımı yapılırken zararlı bakterilerin oluşumunu da mümkün olduğunca önlemeye çalışıyoruz. Bütün gayretimiz ve çabamız, bölge sakinlerine daha mutlu olacakları bir ortam hazırlamak ve daha çevreci yaklaşımlarla onlara hizmet etmektir"

Gelecek nesillere çok daha yaşanabilir bir çevre bırakmak gayesiyle mesai harcadıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, doğanın ve tarihi dokunun iç içe geçtiği Kocasinan'ın ruhuna yakışır modern sosyal donatılar inşa ederek ilçe halkının refah seviyesini ve yaşam standartlarını her geçen gün daha da yukarı taşıyacaklarını sözlerine ekledi.