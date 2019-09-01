Kocasinan’da temizlik seferberliği

Kocasinan Belediyesi temizlik hizmetlerinde görevli ekipler, vardiyalı sistemle 7 gün 24 saat prensibiyle çalışarak modern ekipmanlar eşliğinde temizlik hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. Cadde, sokak ve kaldırımların yanı sıra boş arazilerin de temizliğini yapan ekipler, çöp konteynırlarını ise düzenli olarak deterjanli su ile yıkıyor.

Çevreci belediyecilik anlayışı ile hareket eden Kocasinan Belediyesi, ilçe sakinlerine; daha huzurlu, daha ferah ve hijyenik ortam sunmak için 7/24 prensibiyle çalışıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelinde rutin temizlik hizmetlerinin yanı sıra denetimli serbestlikten yararlanan hükümlülerle birlikte ortak çalışma yürütüyor. Bu kapsamda cadde ve sokaklar başta olmak üzere, okul, apartman ve sitelerin önünde düzenli temizlik faaliyetleri yürütülüyor. Teknolojik donanımlı ve modern ekipmanların da kullanıldığı çalışmalar sayesinde vatandaşlara daha temiz ve daha hijyenik bir ortam sunuluyor.

Kocasinan’ı, görünümüyle ve havasıyla daha yaşanabilir bir ilçe konumuna getirmek istediklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, temiz ve çevreci bir Kocasinan için belediyenin tüm imkanlarının seferber ettiklerini söyledi. Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların sağlığını ilgilendiren konularda çok titiz davrandıklarını belirterek, “Daha yaşanabilir bir Kocasinan için ilçenin temizliğine azami özen gösteriyoruz. ‘Temizlik imandandır’ anlayışıyla okul ve camilerimiz başta olmak üzere ilçenin dört bir yanında hummalı bir şekilde temizlik hizmetlerimiz aralıksız sürüyor. Daha temiz bir çevre ve daha sağlıklı bir toplum için gösterdiğimiz gayreti daha da artırarak devam ettireceğiz.’ ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, daha nezih ve sağlıklı şartlarda vatandaşlara hizmet vermeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.