Kocasinan’da nikahlar açık havada kıyılıyor

Kocasinan Belediyesi, yeni normalleşme süreciyle birlikte evlilik müracaatı yapan çiftlerin istekleri doğrultusunda nikahlarını, hijyen, maske ve sosyal mesafe kurallarını dikkate alarak açık havada kıyıyor. 15 Haziran itibariyle 2 günde 37 çiftin nikah akitlerinin gerçekleştirdiklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Allah tüm çiftlerimizi, mesut, bahtiyar etsin. Sevgi, saygı ve sadakatleri ömürleri boyunca daim olsun” dedi.

Kocasinan Belediyesi Nikah Salonu’nun yeni normalleşme süreciyle birlikte 15 Haziran’da vatandaşların hizmetine sunulduğunu hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar; "Nikah salonumuzun yanı sıra evlenmek isteyen çiftlerimizin istekleri doğrultusunda nikahları, yeni normalleşme sürecine uygun bir şekilde Mimarsinan Parkı’nda açık havada kıyılıyor. Kocasinan belediyesi olarak bizler yeni yuvaların kurulmasına vesile oluyoruz. Yeni evlenen çiftlerin ve ailelerin mutlu zamanlarında yanlarında olmamız bizleri mutlu ediyor. Modern nikah salonuyla genç çiftlere, hayatlarının en mutlu anını yaşadıkları nezih bir ortam sunuyoruz. Ayrıca çiftlere içinde; Kur’an-ı Kerim, aile ilmihali, lokum, kahve, fincan takımı ve Türk Bayrağı bulunan dezenfekte edilmiş ‘Nikah Seti’ hediye ediyoruz. Gençlerimizin daha huzurlu ve daha mutlu yuva kurmaları için her zaman yanlarındayız ve olmaya da devam edeceğiz. Vatanımızın birliğini muhafaza edecek, milletimizin bütünlüğünü koruyacak ve kutsal değerlerimize sahip çıkacak bir aile yuvası olmasını Allah’tan niyaz ediyoruz. Evlenen bütün çiftlerimize sevgi, saygı ve anlayış içinde huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum. Temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarını gözeterek yaşantımıza devam edeceğiz ve Allah’ın izniyle hep birlikte bu sürecin üstesinden geleceğiz” ifadelerini kullandı.

Açık havada evlenen çiftler ise unutulmaz anlarını ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmiyor.