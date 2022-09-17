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Ekonomi Kocasinan Belediyesi konut imarlı arsa satışları başladı
Ekonomi

Kocasinan Belediyesi konut imarlı arsa satışları başladı

Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığı, ilanla bilgilerini duyurduğu mülkiyetindeki arsaları ihale ile uygun fiyatlarla satışa çıkardı.

Yeniakit Publisher
2022-09-17 15:40:00 -
Kocasinan Belediyesi konut imarlı arsa satışları başladı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ihalenin Tarihi, Yeri ve Evrakların Teslim Süresi:  Söz konusu taşınmazların ihalesi yukarıdaki tabloda belirtilen tarihte, Kayseri Kocasinan Belediyesi, Meclis Toplantı Salonunda, İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır. İhaleye iştirak edecekler aşağıda istenilen belgelerle birlikte en geç 27.09.2022 SALI günü, Saat 12.00’ye kadar, Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Gelir Şefliğine vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.

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