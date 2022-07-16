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Gündem Kocası, ünlü oyuncuyu kucağında bebek varken dövdü! "Benim eşim uyuşturucu ve kumar bağımlısı" deyip açıkladı
Gündem

Kocası, ünlü oyuncuyu kucağında bebek varken dövdü! "Benim eşim uyuşturucu ve kumar bağımlısı" deyip açıkladı

Çeşme'de tatil yapan eski oyuncu Meltem Dağ, kucağında çocuğu olduğu halde 8 yıllık eşi Mustafa Uyar’dan dayak yediği iddiasıyla savcılığa başvurdu ve 200 bin lira tazminat istemli boşanma davası açtı.

Yeniakit Publisher
2022-07-16 12:27:00 -
Kocası, ünlü oyuncuyu kucağında bebek varken dövdü! "Benim eşim uyuşturucu ve kumar bağımlısı" deyip açıkladı

Çeşme'de tatil yapan eski oyuncu Meltem Dağ, kucağında çocuğu olduğu halde 8 yıllık eşi Mustafa Uyar’dan dayak yediği iddiasıyla savcılığa başvurdu ve 200 bin lira tazminat istemli boşanma davası açtı.

Eski oyuncu Meltem Dağ, 2014 tarihinde Mustafa Uyar ile evlendi. Çiftin bu evliliğinden geçen yıl bir kız çocuğu dünyaya geldi. İddiaya göre, çiftin evliliği son 3 yıldır Mustafa Uyar’ın Kumar ve Uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle iyi gitmiyordu. 

 

Öfke problemi yaşayan Mustafa Uyar eşine son dönemlerde psikolojik ve fiziksel şiddet uygulamaya başladı. Evi otel gibi kullanan Mustafa Uyar, eşi Meltem Dağ’a hamilelik döneminde de bu hareketlerine devam etti.

İddiaya göre, çift geçtiğimiz ay İstanbul’dan Çeşme’ye tatile gitti. Tatilde de eşinin psikolojik ve fiziksel şiddetine maruz kalan Meltem Dağ hastaneye gidip darp raporu aldıktan sonra şikâyetçi oldu.

Yumruk atıyordu

Meltem Dağ Emniyet’e verdiği ifadesinde, “Kucağımda çocuğum olmasına rağmen bana tekme attı. Bebeğimle beraber yere düştüğümü hatırlıyorum. Eşim bana vurmaya devam ediyordu. Kendime geldiğimde yüzüme, kaburgama, kafama ve burnuma yumruklar atmaya devam ediyordu. Bebeğimi de alarak kaçtım. Hem bir kadın hem de bir anne olarak zor durumdayım” dedi.

Meltem Dağ’ın şikâyetinin ardından Mustafa Uyar hakkında soruşturma başlatıldı. Meltem Dağ uğradığı psikolojik yıkım ve zorluklar nedeniyle eşine 200 bin lira tazminat istemli boşanma davası da açtı.

 

 

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ZATEN KARILARINI DÖVÜP ŞİDDET UYGULAYANLAR, DİNSİZ ALKOLİK, KUMARCI AHLAKSIZ İNSANLAR. BUNLARLA EVLENEN KADINLAR HİÇTE DAYAKYAN ŞİKAYET ETMESİN BAŞTAN KABUL ETMESELERDİ.
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