Koçarlı’da yol çalışmaları devam ediyor

Aydın genelinde Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yol çalışmalarına devam ediliyor. Son dönemde Koçarlı’da yoğunlaştırılan çalışmalarda, Çulhalar, Satılar, Timinciler, Mersinbelen, Birci ve Çeşmeköy mahallelerinde toplamda 30 kilometre yol yapılacak. Çalışmaların büyük bir bölümü ise bitirildi.

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (ASKİ) ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın mahallesine yaptığı hizmetler için teşekkür eden Birci Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Öztürk, "Mahallemizdeki su depomuz daha önce ASKİ tarafından yapılmıştı; bu sebeple yazı susuzluk sorunu yaşamadan geçirdik. Kış öncesinde de yollarımız yapılıyor. Emeği geçen herkese, başta Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu olmak üzere, mahallem adına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.