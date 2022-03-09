Koçarlı Belediyesi memur alıyor
Aydın ili Koçarlı Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliğinin hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Adaylar, yazılı sınava katılabilmek için;
a) Başvuru belgelerini, 13.04.2022 ile 15.04.2022 tarihleri (mesai günlerinde saat 09.30-16.30 arasında) Orta mahalle Cumhuriyet Meydanı No:6D Koçarlı/AYDIN adresindeki Koçarlı Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
b) Elektronik ortamda, Belediyemizin [email protected] mail adresine,
c) Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Koçarlı Belediye Başkanlığı, Yazı İşleri Müdürlüğü, Orta mahalle Cumhuriyet Meydanı No:6D Koçarlı/AYDIN adresine gönderebileceklerdir.
d) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
e) Eksik bilgi ve belgelerle yada nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız