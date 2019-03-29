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Kocaoğlu’ndan "sandığa gidin" çağrısı

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinin 7 mahallesini ziyaret ederek vatandaşlarla vedalaşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, vatandaşlara "sandığa gidin" çağrısı yaptı.

29 Mart 2019 Cuma 10:38
Kocaoğlu’ndan "sandığa gidin" çağrısı

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinin 7 mahallesini ziyaret ederek vatandaşlarla vedalaşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, vatandaşlara "sandığa gidin" çağrısı yaptı.


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, ilçelere düzenlediği veda ziyaretleri programına Kemalpaşa ile devam etti. 31 Mart yerel seçimleriyle görevi yeni başkana devretmeye hazırlanan Aziz Kocaoğlu; Halilbeyli,Bağyurdu, Yiğitler, Armutlu,Aşağıkızılca, Yukarıkızılca ve Örnekköy mahallelerini gezerek vatandaşlarla buluştu.


CHP Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Rıdvan Karakayalı, İlçe Başkanı Mehmet Ayçil ve belediye meclis üyelerinin de eşlik ettiği ziyaretlerde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, siyasileri milleti ayrıştırmamaya davet ederek, "Bu seçimde ülke Cumhur ve Millet ittifakı diye ikiye bölündü. Bu doğru değil. 82 milyon da vatandaştır ve memleketin bekası için canını vermeye hazırdır. Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere, partilerin genel başkanları, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ve adaylar, bu memleketin birlik ve düzeni için harç olmak zorundadır. Birinci görevleri budur. Ayrım yapmamalı, milleti ayrıştırmamalı ve herkese aynı pencereden bakmalıdır" dedi.


Vatandaşlara "sandığa gidin" çağrısı yapan Başkan Kocaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:


"Hangi partiye gönül verirseniz verin; ama bu seçimde adaletin zayıflamasından, milletin birbirine düşürülmesinden, ekonomideki ve dış politikadaki kötü yönetimden dolayı iktidara bir uyarıda bulunun. Sonuçta bu bir genel seçim değil; belediye başkanı, meclis üyesi, muhtar seçiyoruz; ama bu seçimi, iktidar partisinin kendine çeki düzen vermesi için bir uyarı fırsatı olarak görmeliyiz."


Başkan Kocaoğlu’nun Armutlu Mahallesi ziyaretine İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu da eşlik etti. Dervişoğlu, "Aziz Kocaoğlu, sadece belediye başkanı sıfatıyla değil, İzmir’in ağabeyi sıfatıyla da gönüllerimizde yer etmiş bir büyüğümüz. Kendisi İzmir’in efsanevi belediye başkanı olarakkalacaktır" dedi.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 10:38
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