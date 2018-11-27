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Kocaoğlu jet hızıyla çark etti! Dün CHP'yi eleştirdi, bugün Zeybekci'ye meydan okudu

Daha önce CHP hakkında, "Bu partinin politika üretecek bir mutfağı yok." diyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu, AK Parti'nin İzmir adayı Nihat Zeybekci'ye meydan okudu, CHP için çalışacağını belirtti.

27 Kasım 2018 Salı 16:19

CHP'li İzmir Büyükşehir Başkanı Aziz Kocaoğlu siyaseti bırakacağını, genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu veya Muharrem İnce'yi desteklemediğini söylemiş, partisini eleştirmişti. Yerel seçimler yaklaşırken çark eden Kocaoğlu, partisi için çalışacağını belirtti, Nihat Zeybekci'ye meydan okudu. 

Adeta meydan okudu

Zeybekci'nin adaylığı kesin olarak açıklanmadan önce Cumhuriyet'e konuşan Kocaoğlu, şunları söyledi:

"Nihat Bey arkadaşımız. Birlikte belediye başkanlığına başladık. O sonra belediye başkanlığını bıraktı, istifa etti, milletvekili oldu, bakan oldu. 2004 yılından beri tanışıyoruz. Bir toplantıda, 'İzmir Denizli'yi örnek alsın' demişti. Sonra toplantıdan ayrıldı, biz orada gerekeni söyledik. İzmir farklı bir yer. Tabii ki 'hayırlısı olsun' demekten başka çare yok. Nihat Bey'e de İzmir'e gelecekse, aday olacaksa, hayırlısı olsun. Yarışacağız, kimlerle yarışmadık. Parti olarak yarışacağız."

CHP için çalışacak

Daha önce CHP'yi eleştirerek siyasetini bırakacağını söyleyen Kocaoğlu, "CHP, en az bizim kadar değerli bir arkadaşımızı aday gösterecek, biz de hep birlikte çalışacağız. Kaza, siyasette mutlaka olur. Ya adayda problem olur, ya öbür aday çok güçlü olur. Ama eğer bir kaza olmazsa, ben minimum 26- 27 ilçeyi alabileceğimizi düşünüyorum. Birkaç ilçe hariç, her yeri kazanırız" dedi. Kocaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı ise CHP'nin büyük bir farkla alacağını savundu.

Partisini eleştirmişti

Siyaseti bırakcağını açıklayan Kocaoğlu CHP'yi eleştirmiş, tenkitleri öyle bir boyut kazanmıştı ki, AK Parti'ye geçeceği yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Bir konuşmasında Kocaoğlu, "Bu partinin politika üretecek bir mutfağı yok. Mutfak olmadan aklın ve bilimin rehberliğinde bilenlere sormadan arama konferansları yapmadan, halka gitmeden çözüm üretemezsiniz. Aynı şeyleri söyleyerek, aynı şeyleri yaparak farklı bir sonuca ulaşmayı beklemek doğru değil" ifadelerini kullanmıştı. 

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 16:19
  1. İzmir
  2. Denizli
  3. Nihat Zeybekci
  4. aziz kocaoğlu
  5. chp
  6. ak parti
  7. izmir büyükşehir belediyesi

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  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş34 dk önce
    orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri piçleridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge piçi abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk parti değil tc nin içine yahudiler tarafından yerleştirilmiş yahudilerin truva atıdır.chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir. Nasıl ki dini ve dini duyguları istismar edenler varsa Atatürkü ve onun fikirlerinide istismar edenler var bu chpkk dır (gerçi atatürk'de sebetay selanik yahudisidir) .chpkk bilhassa bu yahudilerin vede hıristiyanlar destekledikleri partidir. Bu gün yada 50 sene önce iş bankası atatürk hisseleri chpkk da olmasaydı bu gün yada 50 sene önce chpkk diye bir parti olmayacaktı. iş bankası ve bankanın ortaklıkları 450 küsur büyük fabrikalar chpkk nın en büyük arpalığıdır. Atatürk'e dışarıdan yahudilerden gelen emir üzerine , hazineye ait olması gerekirken atatürk hisselerini yönetmesi için chpkk ya devredilmiştir.Atatürk' yahudi olmasaydı zaten yahudilertc nin kurulmasınıda engellerlerdi.(osmanlıyı yıkaniçimizdeki ve dışımızdaki vatan haini yahudilerdir.)
  • cccccc36 dk önce
    chpliler gaypak olur sözünün eri değildirler.
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