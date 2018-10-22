Kocaoğlu: Bilmem kimin akrabası değil, belediyeyi batırmayacak birisi lazım

Yerel seçimlere 6 ay kala Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmama kararını açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Menderes ilçesi ile başladığı teşekkür turuna Selçuk’un ardından Tire ile devam etti.

Tire ilçesine yola çıkan Başkan Kocaoğlu’nun ilk durağı Işıklar Mahallesi oldu. Kocaoğlu, görev süresi içerisinde kendine verdiği destekten ötürü vatandaşlara teşekkür etti.

"Ay'a gidiyordum İzmir'e düştüm"

Konuşmasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olacak kişide aranacak özelliklere de dikkat çeken Başkan Kocaoğlu, yaptıkları yenilikleri sürdürecek yeni bir ismin belediye başkanı olması için elinden geleni yapacağının altını çizerek, "Yoldan geçen adamdan, bilmem kimin akrabası, yakını, 'aya gidiyordum İzmir’e düştüm; geldim, belediye başkanı oldum' yok arkadaş. Biz kentin kalkınması için bütün sektörler başta olmak üzere yaptığımız projelerin daha başlangıcındayız. Birbirimize güvenirsek bu işlerin üstesinden gelebileceğimizi, kentimizi, ülkemizi kalkındırabileceğimizi, birbirimize güvendiğimiz müddetçe yapamayacağımız iş olmadığını öğrendik" dedi.

"Güvenmediğim birine kefil olmam"

Başkan Kocaoğlu, şunları kaydetti:

"Bu çalışmaları yaparken doğruyu bulmak, doğruyu yapmak, kabul ettirmek, onun için bilim insanlarıyla konuyu bilenlerle çalışmak kolay iş değil. Zaman alıyor. Ve biz bugün hemen hemen İzmir’de İzmir’in her yüz dönümünde ne yapılmasını gerektiğini, neyin kente ve yaşayan insanların yararına olduğunu biliyoruz. Bunu sadece ben bilmiyorum, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokrasisi de biliyor.

Bizim yol haritamız belli. Bize namuslu, çalışkan, dürüst, hayal peşinde koşmayan, büyük projeler yapacağım diye belediyeyi batırmayacak birisi lazım. O kişiyi de inşallah el birliği ile bulup seçilmesi için elimizden gelen desteği vereceğiz. Güvenmediğim, kefil olmayacağım birisi için size gelip de oy istemem. Yalanı, dolanı bilmem."