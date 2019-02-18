Kocamaz: "Bizim olduğumuz yerde hizmet olur”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve İyi Parti Adayı BurhanettinKocamaz, bu kentte yaşıyor olmaktan ve Mersin’e hizmet etmekten büyük mutlulukduyduğunu belirterek, "Bizim olduğumuz yerde sevgi olur, barış olur, kardeşlik olur, huzurolur, bizim olduğumuz yerde hep iyi şeyler olur. En fazla da hizmet olur” dedi.

Merkez Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelen Kocamaz,yıllardır Mersin’e hizmet etmek için mücadele verdiğini belirterek, "Allah nasip etti, bu 31Mart yolculuğunda da yine sizlerle beraber yol arkadaşlığı yapıyoruz. Allah iyilerin yüzünebaksın ve 31 Mart’ta iyileri muvaffak eylesin. Mersin hepimiz için önemli. Tarih boyuncahep cazibe merkezi olmuş, herkesin gözünün üstünde olduğu bir yerleşim alanı. Biryeryüzü cenneti. Bizler bu kentte yaşıyor olmaktan, bu kente hizmet etmekten, bu kentteyaşayan insanların hayatını kolaylaştırmaktan gerçekten mutluluk duyuyoruz” ifadelerinikullandı.

“Bizim olduğumuz yerde hizmet olur”

Bir kez daha 31 Mart yolculuğuna çıkmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirenKocamaz, “Yıllardır gerek Tarsus’ta, gerek Mersin’in tamamında insanlarımızla biraradayız. İnsanlarımızı seviyoruz. Bu kentte barış, huzur ve kardeşlik içerisindeyaşamaktan mutluluk duyuyoruz. Bu kenti bizden sonraki nesillere daha ileri noktalardateslim etmek hepimizin boynunun borcu. Mücadelemiz Mersin için, mücadelemiz Mersinlihemşehrilerimiz için, mücadelemiz birlik, beraberlik ve bütünlük için. Bu mücadeledebizlere destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi, bizim kavgadövüş ile işimiz olmaz. Bizim olduğumuz yerde sevgi olur, barış olur, kardeşlik olur, huzurolur, bizim olduğumuz yerde hep iyi şeyler olur. En fazla da hizmet olur” diye konuştu.

“31 Mart’ta hedefi 12’den vuracağız”

Yerel seçim mücadelesi verirken, bu süreçte vatandaşlar ile aralarına fitne, fesatsokmak isteyenlerin olabileceğinin altını çizen Kocamaz, “Bu mücadeleyi verirken birlikve beraberliğimizi bozmak isteyenler olabilir. Bizimle beraber olurken bu kentteki barış,huzur ve kardeşlikten rahatsız olanlar olabilir. Ama şunu herkesin bilmesi lazım ki, bukentteki barış ve huzuru Allah’ın izniyle sonuna kadar, sonsuza kadar sürdürmek bizimboynumuzun borcudur. Toroslar bizim için önemli. Toroslar’da yaşayan hemşehrilerimizgeçmişten bu yana hep bizimle birlikte yola çıktılar, bizimle birlikte mücadele ettiler. Ben öyle inanıyorum ki, bu sefer de aynı şekilde birlik ve beraberlik içerisinde hedefe bizimlekoşacaklar ve Allah’ın izniyle 31 Mart’ta hedefi 12’den vuracaklar” şeklinde konuştu.

“Ender Turhan ile Toroslar çok daha aydınlık olacak”

Torosların Ender Turhan’a ihtiyacı olduğunu vurgulayan Kocamaz, “Çok değerlikardeşim Ender Turhan beyefendi sizlerin teveccühünü bekliyor. Ben öyle inanıyorum ki,Ender kardeşimiz vereceğiniz desteklerle onu Toroslar’da belediye başkanı yapacaksınız.Torosların birlikte vereceğimiz hizmetlere ihtiyacı var. Torosların hak ettiği yere gelmesiiçin sizlerin desteğine ihtiyacı var. Gelecek günler bilmelisiniz ki Toroslar’da çok dahaaydınlık olacak. Toroslar hak ettiği yere inşallah bu önümüzdeki dönemde gelmiş olacak"dedi.