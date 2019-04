Kocaman: “Ligin 9 takımı neredeyse 4-5 puan içine sıkışmış durumda”

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, ligdeki 9 takımın 4-5 puan içinde sıkışmış olduğunu belirterek, bu maçta aldıkları 1 puanın kendileri için fazla bile olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında evinde Sivasspor ile berabere kalan Atiker Konyaspor’da Teknik Direktör Aykut Kocaman, maç sonu açıklamalarda bulundu. Kocaman ilk olarak Fenerbahçeli Can Bartu’nun vefatı münasebetiyle Can Bartu’nun ailesine ve Fenerbahçe camiasına baş sağlığı diledi. Kocaman, “Hem Türk futbolu için, hem Fenerbahçe için, hepimiz için çok önemli bir simge isim olan büyük Fenerbahçe’yi büyüten en önemli isimlerden olan, hem yaşam tarzıyla hem mesleki kalitesiyle, Can Bartu’yu kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Özellikle bizim pozisyonumuzdaki insanlar, gelip geçiyoruz hepimiz dünyadan ama hakikaten iz bırakmak çok önemli. İz bırakan insanlardan bir tanesiydi. Hem Türk futboluna, hem Fenerbahçe ailesine hem de aynı zaman dayakınlarına baş sağlığı diliyorum. Unutulmazlar arasında, ne kadar güzel Can abiyi rahmetle anıyorum” dedi.

“Ligin 9 takımı neredeyse 4-5 puan içine sıkışmış durumda”

Ardından maç ile ilgili konuşan Kocaman, 8 haftadır galibiyeti bulamadıkları için bu zinciri kırmak istediklerini belirterek, “Ancak maç öncesinde, genel durumumuz özellikle, sahaya çıkaracağımız oyuncular, hemen arkasında bekleyenler ve benzerleri yan yana getirdiğimiz zaman, Sivas’ın da son haftalardaki krizi, istedikleri sonucu almamaları, bu maçı iki takım arasında da dönüm maçı haline getirdi. Bir taraftan da 8 haftadır istediğimiz sonuçları alamamamıza rağmen,beşincinin 37 puanda, 2 puan üstte olması, aynı zamanda sıkıntılı sonuçlar açısından da her iki açısından da bu geçerli, bizim için olduğu kadar Sivas için de geçerli, sıkıntılı bir sonuç olursa da hemen düşme hattının iki sıra üzerindeki Ankaragücü’nün de 32 puanı var yani 1 maç var. Ligin 9 takımı neredeyse 4-5 puan içine sıkışmış durumda. Her şeye rağmen bir şeyleri elde edebilmek için fırsat veren bir maçtı. Çeşitli sakatlıklardan sahaya çıkan oyuncuların hem form durumları hem de nereye kadar götürecekleri konusundaki soru işaretlerinden dolayı maç ortada gözüküyordu. Tek avantajımız kendi sahamızda oynamanın verdiği biraz daha bir adım daha ev sahibi takımları öne iten içgüdüsel bir duyguydu. Yoksa bunun bugünkü maçla ilgili ya da bundan evvel birkaç tane maçla düzenle ilgili olarak bunu anlatmak mümkün değil” şeklinde konuştu.

“1 puan bu maç itibarıyla bizim için fazla bile oldu”

Oynadıkları oyunla beraber 1 puanın kendileri için fazla bile olduğunu kaydeden Kocaman, “Bütüne bakıp gerçekçi olmak gerekirse oynadığımız oyun, ortaya koyduğumuz enerji, yapmak istediklerimiz ama yapabildiklerimiz hepsini yan yana getirince rakibimizi de yan yana getirince aslında 1 puan bu maç itibarıyla bizim için fazla bile oldu. Sivas daha yakındı, daha ön tarafta oynayan hem sprinter hem hızlı oynayan, topu taşıma kabiliyeti yüksek oyuncularıyla boşlukları iyi değerlendirdiler. Biz son haftalardaki içerideki ritimsiz, düzenini ortaya koyamayan ve çok koşuyormuş gibi görünen ama içindeki o koşu sertliğini barındıramayan, topu taşıma ve özellikle kombine ataklarla ne yaptığını bilen takım görüntümüzün çok uzağındaydık. Ciddi bir şekilde son 4-5 maç için söyleyebilirim ki olumsuzluk içindeyiz. Bu net bir şekilde gözüküyor. Bunu inkar etmenin anlamı yok. Bunun da farkındayız. Özellikle Konyasporluların bunu çok net bir şekilde bilmesi gerekiyor.Ancak tabii bunlar kamuoyuyla paylaşılacak şeyler değil.Öbür taraftan da ne yapacağımızı biliyoruz. Bu günler sıkıntılar içinde olan güzel, tatlı anılar olarak kalacaklar bir adım öteye geçtiğimiz zaman. Ama bu bir adım öteye geçene kadar ki süreç hakikaten biraz sıkıntılı ve yıpratıcı bir süreç olacak gibi gözüküyor. Umarım onu Ankaragücü maçıyla beraber çevirecek fırsata çeviririz” ifadelerini kullandı.