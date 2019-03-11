Kocaeli’ye özgü 10 ürün tescil edilecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kocaeli Tarih Sempozyumunda, ile özgü değerleri kayıt altına alacak önemli bir adımın atıldığı açıklandı.

Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu’nun moderatörlüğünde yapılan Coğrafi İşaretler, Türkiye Uygulamaları ve Başarı Örnekleri konulu oturumda 10 ürünün coğrafi işaret olarak tescil sürecinde olduğu kaydedildi.

Coğrafi İşaretler Dairesi Başkanı Hakan Kızıltepe, “Bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren ad veya işaretlere “coğrafi işaret” diyoruz. Kocaeli’nin Coğrafi işareti olarak Hereke halısı, Pişmaniyesi, Karamürsel Sepeti ve Kandıra Bezi tescillendi. İzmit Simidi, Derince Çenesuyu, Karamürsel Simit Dolması, Eşme Ayvası, Kandıra Yoğurdu, Kandıra Dartılı Buğday Mala yemeği, Yarımca Kirazı, Kocaeli Sütlü Nuriye Tatlısı, Kandıra Hindisi ve İhsaniye Elması için başvuru yapıldı. Bu ürünler değerlendirme aşamasında” ifadesini kullandı.