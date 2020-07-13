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Spor

Kocaelispor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlanıyor

Yeniakit Publisher
2020-07-13 00:20:47 -
Kocaelispor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlanıyor

KOCAELİ (AA) - Müzesinde 2 Türkiye Kupası bulunan Kocaelispor'un, 8 sezon aradan sonra yeniden TFF 2. Lig'e yükselmesi kentte coşkuyla kutlanıyor.

Kocaelispor ve Büyükşehir Belediyesinin kentte organize ettiği kutlamalarda, yeşil-siyahlı taraftarlar kentte cadde ve sokakları doldurdu.

Caddelerde konvoy oluşturan taraftarlar, şampiyonluk coşkusuna araçlarının kornalarıyla destek verdi.

Kocaelispor Kulubü Başkanı Hüseyin Üzülmez ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, futbolcular, teknik kadro ve kulüp yöneticileri gemiyle Körfez turu yaptı. Taraftarlar tekneleriyle meşaleler yakarak gemiye eşlik etti.

Daha sonra, Sekapark’ta kurulan platformda şampiyonluk kupası kaldırıldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise Kocaelisporlu futbolcular üstü açık otobüsle şehir turu attı.

Otobüsün üzerinden el sallayan futbolculara ve teknik heyete, taraftarlar sevgi gösterisinde bulundu.


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