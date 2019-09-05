’Kocaelispor’un kadroda olmayan oyuncuyu oynattığı’ iddiası

TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Payasspor Kulübü Müdürü Bülent Öntemel, Pazar günü kendi sahalarında oynanan maçta 1-0 mağlup olduklarıKocaelispor’un 18 kişilik kadroda bulunmayan futbolcuyu oynattığını ileri sürdü.

Öntemel, yaptığı açıklamada, 1 Eylül Pazar günü saat 16.00’da Payas İlçe Stadında Kocaelispor ile oynadıkları maçta sahalarda ender görülen bir olay yaşadıklarını söyledi.

Müsabaka öncesi hakeme verilen isim listesinde Kocaelispor Kulübü yöneticisi 58 numaralı oyuncu Muhammet Yusuf Aygün’ü bildirmesine karşın saha içerisine 57 numaralı oyuncu Taha Batuhan Yayıkcı’nın sahada yer aldığını ileri süren Öntemel, "Payasspor Kulübü yetkilileri bu olayı fark etmiş ve müsabakanın devre arasında müsabakayı yöneten hakem Yusuf Alper Abalı’ya itiraz dilekçesi vermiş fakat müsabaka hakemi 4. hakemi vasıtası ile Kocaelispor kulüp yetkilisini hakem odasına davet edilerek verilen listesinin düzeltilmesini istemiştir. Bu olay karşısında Futbol Disiplin Talimatlarında belirlenen hususlar göz önüne alınarak kulüp avukatımız Özge Sultan Menekşe itiraz sürecini başlattı" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonun Futbol Yönetim Sistemi’ne müsabaka öncesi takım kadrolarının girilmesini istediğini hatırlatan Öntemel, "Bu sistem müsabakanın başlaması ile kapatılmakta ve sisteme herhangi müdahaleye izin vermemektedir. Müsabaka başından sonuna kadar sistemi gözetim altında tutmak suretiyle değişiklik olmadığını ve esami listesine yer almamasına rağmen 90 dakika sahada kalan 57 numaralı oyuncunun ismi 01 Eylül Pazar günü saat 21.00 sularında TFF yetkilisi tarafından değiştirilmiş ve olması gerektiği şekle getirilmiştir. Fakat elimizde bilgi ve belgeler mevcuttur, müsabakadan sonra hakem heyeti müsabaka temsilcileri ve müsabaka gözlemcisi ile yapılan görüşmelerde ‘’biz gerekli yerlere itirazınızı ileteceğiz sizlerde kulüp olarak gerekli itirazlarda bulunun’’ diyerek saat 19.45 sularında stadı terk etmişlerdir. Payasspor Kulübü olarak olayın sonuna kadar takipçisi olacağız" diye konuştu.