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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde taksi durağına silahlı saldırı

Gebze ilçesinde kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar, taksi durağını kurşunladı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 11:24
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde taksi durağına silahlı saldırı

Olay, saat 9.00 sularında Kocaeli’nin Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi Körfez Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre taksi şoförleri, durakta olduğu sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldıraya uğradı. Olayda yaralanan olmazken, bir taksiye kurşun isabet etti. Taksi durağını kurşunlayan kişi ya da kişiler olay yerinden kaçtı. Olay sonrasında sürücüler, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. 

Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak, olayla ilgili inceleme başlattı. 

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 11:24
  1. Kocaeli
  2. silahlı saldırı

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