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Aktüel Kocaeli'ndeki kazada yaralanan uzman onbaşı hastanede şehit oldu
Aktüel

Kocaeli'ndeki kazada yaralanan uzman onbaşı hastanede şehit oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-06 19:19:52 -
Kocaeli'ndeki kazada yaralanan uzman onbaşı hastanede şehit oldu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 13 Ağustos'ta jandarma personelini taşıyan midibüsün kaza yapması sonucu ağır yaralanan Uzman Onbaşı Orkun Eyice (23), tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 55 gündür tedavisi süren Eyice, kurtarılamadı.

Şehidin naaşının toprağa verilmek üzere bu akşam Cengiz Topel Havalimanı'ndan uçakla memleketi Ordu'ya götürüleceği belirtildi.

Görevden dönen jandarma personelini taşıyan 41 KL 239 plakalı midibüs, İlimtepe yolunda ramp inerken freninin tutmaması üzerine sürücünün manevrası sonucu bir otomobile, ardından cami duvarına çarparak durabilmişti. Kazada, aralarında Uzman Onbaşı Orkun Eyice'nin de bulunduğu 8 jandarma personeli yaralanmıştı.

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