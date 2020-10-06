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Aktüel Kocaeli'nde trafo fabrikasında kimyasal sızıntı
Aktüel

Kocaeli'nde trafo fabrikasında kimyasal sızıntı

Yeniakit Publisher
2020-10-06 21:03:19 -
Kocaeli'nde trafo fabrikasında kimyasal sızıntı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde elektrik trafosu üretilen bir fabrikadaki kimyasal sızıntıya itfaiye ekipleri müdahale etti.

Makineciler İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) elektrik trafo ve malzemeleri üreten fabrikanın kimyasal maddelerin bulunduğu bölümünde kimyasal sızıntı meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, sızıntıyla oluşan buharlaşmayı parlamadan kontrol altına aldı.

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