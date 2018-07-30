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Kocaeli'nde Tartıştığı eniştesi ile yeğenini öldürdü

Kartepe ilçesinde tartıştığı eniştesi ile yeğenini pompalı tüfekle vurarak öldüren şüpheli polise teslim oldu.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 07:37
Kocaeli'nde Tartıştığı eniştesi ile yeğenini öldürdü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir kişi, tartıştığı ablasının eşi ile yeğenini pompalı tüfekle öldürdü. Olay saat 22.30 sularında Rahmiye Mahallesi Süleymaniye Caddesi Tabiat Sokakta meydana geldi.

Evleri yanyana olan Cemil B. ile yeğeni Mehmet Demirci (30) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine evinde bulunan pompalı tüfeği alan Cemil B., yeğeni Mehmet Demirc ile araya girmeye çalışan aynı ismi taşıyan eniştesi Mehmet Demirci'yi (65) vurdu.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen acil sağlık ekipleri pompalı tüfekle vurulan Mehmet Demirci ve babası Mehmet Demirci'nin yaşamlarını yitirdiklerini belirledi. Eniştesi ve yeğenini pompalı tüfekle öldüren zanlı Cemil B., olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. Baba ve oğulun cenazeleri otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 07:37
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