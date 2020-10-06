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Aktüel Kocaeli'nde servis aracıyla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Aktüel

Kocaeli'nde servis aracıyla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-10-06 19:49:16 -
Kocaeli'nde servis aracıyla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Sultan Orhan Mahallesi Kuzey Yanyol'da ilerleyen Enes Aydın'ın kullandığı 41 NMF 46 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Recep Can yönetimindeki 41 P 4059 plakalı servis midibüsüyle Eski Gümrük Girişi mevkisinde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü Aydın ile yanında bulunan Mehmet Fırat, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bir süre kontrollü sağlanan trafik, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.

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