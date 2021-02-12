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Yerel Kocaeli'nde PKK operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Yerel

Kocaeli'nde PKK operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Kocaeli'nde terör örgütü PKK lehine faaliyet yürüttüğü belirlenen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 09:59:00 -
Kocaeli'nde PKK operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK propagandası yapan ve örgütsel faaliyetler yürüten şahıslara yönelik çalışma başlattı.

İstihbarat faaliyetlerinin ardından şahıslara yönelik bu sabah operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda 13 terör örgütü yandaşı gözaltına alındı.

Zanlıların emniyet müdürlüğündeki sorgusu devam ediyor.

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