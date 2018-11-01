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Kocaeli'nde otomobilin tekerinden yılan bulundu

Otomobilin tekerlek kısmına giren 1.5 metrelik yılan çıkarıldı.

01 Kasım 2018 Perşembe 11:30
Kocaeli'nde otomobilin tekerinden yılan bulundu

Olay, İzmit Çukurbağ Mahallesi İnönü Caddesi’nde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İnönü Caddesi'nde park halinde olan otomobilin başına gelen sürücü, teker kısmında yılan olduğunu fark etti. Yılanı kendi çabalarıyla çıkaramayan sürücü, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yılanı aracın tekerleğinden çıkardı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın sonucunda çıkarılan yılan, ekipler tarafından doğaya salındı. 

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 11:30
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