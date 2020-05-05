Kocaeli'nde ihtiyaç sahiplerinin tenceresi "Gönül Kazan" projesiyle kaynıyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, yemek yapamayacak durumda olan hasta, yaşlı ve engellilere, belediye ekiplerince günde iki öğün yemek ulaştırılıyor.

Kentte hayata geçirilenn "Gönül Kazan" projesi kapsamında Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğüne gelen başvurular, uzman personelce inceleniyor.

Proje çerçevesinde yemek pişirme imkanı olmayan yaşlı, kimsesiz, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşların evlerine günde iki öğün yemek dağıtılıyor.

- "Hastalar için hayati derecede önemli bir hizmet"

Poje kapsamında yemek hizmeti alanlardan biri de Yenişehir Mahallesi'nde yaşayan ve kanser tedavisi gören 63 yaşındaki Sebahat Eraslan. Bir yıldır kanser tedavisi gördüğünü belirten Eraslan, özellikle kemoterapi aldığı dönemlerde hareket edemediğini dile getirdi.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Eraslan, "Kemoterapi aldığım zaman bırakın yemek yapmayı, suyumu dahi içemiyordum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hızır gibi yetişip bana hazır yemek hizmeti vermeye başladı. Bu, hastalar için hayati derecede önemli bir hizmet. Hazır yemek yaşantıma çok büyük kolaylıklar getiriyor. Çalışanların, hizmet edenlerin nazikliği, insanlığı, bizlere güzel yaklaşımı için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.