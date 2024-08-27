Kocaeli'nde felaketin eşiğinden dönüldü
Kocaeli'nde çöp bertaraf tesisinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Kocaeli'nin İzmit İlçesi Alikahya faaliyet gösteren İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme (İZAYDAŞ) tesisinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
Yangına olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti.
Yangın büyümeden kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başlatıldı.
Gökyüzünü kaplayan dumanlar beldenin farklı noktalarından görüldü.