Kocaeli'nde damperi açık unutunca tabela yıkıldı, kamyon devrildi
Kartepe ilçesinde yükünü boşaltan kamyon sürücüsü, damperi açık unutunca tabelaya çarparak devrildi.16 Nisan 2018 Pazartesi 09:10
Kaza akşam saatlerinde, Kartepe Arslanbey Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Yusuf Çelik idaresindeki 81 FF 437 plakalı kamyon bir fabrikaya yükünü boşalttı.
Yusuf Çelik kamyonun damperini açık unutunca organize sanayi bölgesinin kapı girişinde bulunan tabelaya çarptı.
TABELA YIKILDI, KAMYON DEVRİLDİ
Tabela yıkılırken, kamyon ise devrildi. Kamyon ve hasar gören tabela kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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