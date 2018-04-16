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Kocaeli'nde damperi açık unutunca tabela yıkıldı, kamyon devrildi

Kartepe ilçesinde yükünü boşaltan kamyon sürücüsü, damperi açık unutunca tabelaya çarparak devrildi.

16 Nisan 2018 Pazartesi 09:10
Kocaeli'nde damperi açık unutunca tabela yıkıldı, kamyon devrildi

Kaza akşam saatlerinde, Kartepe Arslanbey Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Yusuf Çelik idaresindeki 81 FF 437 plakalı kamyon bir fabrikaya yükünü boşalttı.

Yusuf Çelik kamyonun damperini açık unutunca organize sanayi bölgesinin kapı girişinde bulunan tabelaya çarptı.

TABELA YIKILDI, KAMYON DEVRİLDİ

Tabela yıkılırken, kamyon ise devrildi. Kamyon ve hasar gören tabela kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 09:10
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