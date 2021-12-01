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Sağlık Kocaeli'den üzücü haber! Aşı olduktan iki gün sonra hayatını kaybetti
Sağlık

Kocaeli'den üzücü haber! Aşı olduktan iki gün sonra hayatını kaybetti

Kocaeli'de yaşayan 38 yaşındaki Serhat Ocak'ın, koronavirüs aşısı olduktan iki gün sonra hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 23:29:00 -
Kocaeli'den üzücü haber! Aşı olduktan iki gün sonra hayatını kaybetti

Pazartesi günü koronavirüs aşısı yaptıran Serhat Ocak, aşı olduktan sonra rahatsızlandı. Dün gece saat 03:00'te kendi arabası ile acil servise giden Ocak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Aşı olduktan sonra fenalaştı iddiası!

Yakınları, Serhat Ocak'ın aşı yaptırmadan önce bir hastalığının olmadığını belirtti. Aşı olduktan sonra rahatsızlanıp, hastaneye giden Ocak, yapılan tetkiklerinden sonra evine döndü. Ertesi günü durumu daha da ağırlaşan Serhat Ocak, gece saatlerinde hastanenin acil bölümüne gitti.

Serhat Ocak, Kocaeli Devlet Hastanesi'nin acil servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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