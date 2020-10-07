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Aktüel Kocaeli'deki hayırseverlerin desteğiyle Afrika'da su kuyusu açıldı
Aktüel

Kocaeli'deki hayırseverlerin desteğiyle Afrika'da su kuyusu açıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-07 13:58:01 -
Kocaeli'deki hayırseverlerin desteğiyle Afrika'da su kuyusu açıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, El Ele Derneği öncülüğünde başlatılan yardım kampanyası destek olan iş adamları ve vatandaşlar, Afrika'da ihtiyaç sahiplerinin su kaynağına kavuşmasını sağladı.

Dernek başkanı Melih Mercan, yaptığı açıklamada, kampanya kapsamında Gana'da açılan su kuyusunun dualarla hizmete girdiğini belirtti.

Suyun, yaşamın temeli, en hayati ihtiyaçlardan biri olduğuna işaret eden Mercan, "Yaşadığımız coğrafya ve imkanlarımız bakımından dünyada bu temel ihtiyaca en kolay ulaşabilen şanslı milletlerdeniz. Ne yazık ki her coğrafya bizler kadar şanslı değil. Bir yandan halimize şükrederken, bir yandan da susuzluk problemiyle hayatlarını sürdürmeye çalışan kardeşlerimizi göz ardı etmemeliyiz. Teknolojinin, imkanların bu denli geniş olduğu günümüzde bir damla suya muhtaç milyonlarca insanın olması acı bir gerçek." ifadelerini kullandı.

Mercan, dünyanın farklı bölgelerinde ve özellikle Afrika'da coğrafi şartlar, uzun süreli kuraklık, altyapı eksikliği, sosyal ve siyasi istikrarsızlık nedeniyle insanların temiz içme suyu bulmakta zorluk çektiğini vurguladı.

Afrika'da kirli sulara bağlı olarak kolera, tifo, dizanteri, zatürre gibi hastalıklar nedeniyle binlerce kişinin öldüğünü aktaran Mercan, "Yaklaşık 18 ay önce Afrika'da su kuyusu açmak için yola çıktık. Hayırsever insanlarımızın özverisiyle toplanan paraları, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı yetkililerine ulaştırdık. Allah'a hamdolsun Gana'da, Karamürsel El Ele Derneği Su Kuyusu dualarla hizmete girdi. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.

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