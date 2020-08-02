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Aktüel

Kocaeli'deki cinayetle ilgili 3 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-02 12:45:51 -
Kocaeli'deki cinayetle ilgili 3 kişi yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde silahla ateş açılması sonucu 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin yaralanmasına ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, önceki gün Mersincik Mahallesi Arı Sokak mevkisinde ormanlık alanda ateş açılması sonucu Ramazan G'nin (25) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi, bir kişinin de yaralanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, düzenlenen operasyonla şüpheliler E.D, Ö.G. ve S.N.T'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler E.D. ve S.N.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, Ö.G. emniyetten serbest bırakıldı.

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